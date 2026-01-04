English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இன்னும் 2 நாளில் புதன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Budhan Peyarchi 2026:  ஜனவரி 7ஆம் தேதி புதன் புராட நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருக்கிறது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:41 PM IST
இன்னும் 2 நாளில் புதன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Budhan Peyarchi 2026: 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ள நிலையில், கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது. இதனால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதாவது கிரகங்களின் அதிபதியான புதன், ஜனவரி ஏழாம் தேதி காலை 12 5 மணிக்கு பூராட நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சுக்கிரனின் ராசியான பூராட நட்சத்திரத்தில் புதன் நுழைவதால் நான்கு ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் ஆகிறது. அதாவது மேஷம், மிதுனம், கன்னி, தனுசு ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப் போகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக தொழில், கல்வி உள்ளிட்டவற்றை சிறப்பாக பலன்களை பெறுவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே இது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

4 ராசிகள் என்னென்ன?

தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும்.  உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மேம்படும். தொழிலில் இருந்து வந்த தடைகள் நீங்கும். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவார்கள்.  வாழ்க்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை பெறுவீர்கள். திருமணம் முடிக்காமல் காத்திருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் நல்ல செய்தி வரும். எதிர்பார்த்த வெற்றிகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மொத்தத்தில் உங்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சியால் பொற்காலமாக இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத ஏற்றத்தை கொண்டு வரும்.

 

மேஷம் - புதனின் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். புதிய வேளையில் சேர்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும். சுப காரியங்கள் ஏற்படும்.  பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவும் பாராட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் திருமணம் முடிவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் உறவு மேம்படும். சம்பள உயர்வு போன்றவற்றால் உங்களது நிதிநிலைமை மேம்படும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு கேது அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். கலைத்துறை போன்றவற்றில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பலன்களை காண்பார்கள்.. வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். அரசு பணியில் சேர்வதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.  தொழில் ஏற்றம் காணும் வாய்ப்புகளை காண்பீர்கள் . வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி கொடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

கன்னி - கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் வாக்கை ஏற்றும் காணும் காலமாக இருக்கும். குடும்ப உறவினர்களின் உதவியுடன் சிறு தொழிலை தொடங்குவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வேலையில் புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள். இதனால் உங்களது 
நிதி நிலைமை மேம்படும். கடும் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். நிலுவையில் இருந்த பண பரிவர்த்தனைகள் முடிவுக்கு வரும். தொழில் வாழ்க்கையில் பல நாட்களாக செய்ய முடியாத பணிகளை செய்து முடிக்கும் வாய்ப்புள்ளது . குடும்பத்தில் எதிர்பாராத சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் சுற்றுலா செல்வீர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, பண மழை கொட்டும்

 

