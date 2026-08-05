/Budhan Peyarchi 2026: புதாதித்ய ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் கொட்டும்

வேத ஜோதிடத்தின்படி, நவகிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி மனித வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, கல்வி மற்றும் வணிகத்திற்கு காரகனாகவும், 'கிரகங்களின் இளவரசன்' என்றும் அழைக்கப்படும் புதன் பகவான், மிகக் குறுகிய காலத்தில் ராசி மாறக்கூடியவர்.
தற்போது மிதுன ராசியில் சஞ்சரித்து வரும் புதன், ஆகஸ்ட் 05 ஆம் தேதி சந்திரனின் ஆதிக்க பெற்ற கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலுமே காணப்படும்.
கடக ராசியில் ஏற்கனவே பயணித்து வரும் சூரியனுடன் புதன் இணையவுள்ளதால் 'புதாதித்ய ராஜயோகம்' உருவாகிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த யோகத்தினால், குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அபரிமிதமான வளர்ச்சியையும், லாபத்தையும் பெறவுள்ளனர். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
புதன் உங்கள் ராசியின் 3 ஆம் வீட்டிற்கு செல்வதால், உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் தேடிவரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், தொழில் - வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றமும் உண்டாகும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்குவர். திடீர் பணவரவோடு, வணிக பயணங்கள் மூலம் நல்ல நிதி ஆதாயமும் கிடைக்கும்.
உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டிற்கே புதன் வருவதால், எடுக்கும் முயற்சிகளில் சிறப்பான வெற்றி கிடைக்கும். வருமானம் உயர்ந்து நிதி நிலைமை வலுவடையும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறனை கண்டு உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டுவதோடு, பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் அமையும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்; பரம்பரை சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சுப பலன்கள் கிடைக்கும்.
உங்கள் ராசிக்கு 12 ஆம் வீட்டிற்கு புதன் பெயர்ச்சியாவதால், அதிர்ஷ்ட கதவுகள் திறக்கும். தொழிலில் நினைத்த இலக்குகளை அடைவீர்கள். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் கைகூடி மகிழ்ச்சி நிலவும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிந்து, நல்ல லாபத்தை தரும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)