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Budhan Peyarchi 2026: புதாதித்ய ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் கொட்டும்

Budhan Peyarchi Palangal: ஆகஸ்ட் 5 புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் புதாதித்ய ராஜயோகம் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு மற்றும் முன்னேற்றத்தில் சாதகமான பலன்களை தரும்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 05, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:05 PM IST
Budhan Peyarchi 2026: புதாதித்ய ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் கொட்டும்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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