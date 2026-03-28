  • புதன் - செவ்வாய் சேர்க்கை : மீன ராசியில் அபூர்வ சங்கமம்! 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்

புதன் - செவ்வாய் சேர்க்கை : மீன ராசியில் அபூர்வ சங்கமம்! 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்

budhan peyarchi : மீன ராசியில் புதன் செவ்வாய் சேர்க்கை சங்கமத்தால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் பிறக்கப்போகிறது. அது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 28, 2026, 03:31 PM IST
  • புதன் பெயர்ச்சி முக்கிய தகவல்
  • 3 ராசிகளுக்கு குட் நியூஸ்
  • தேடி வரப்போகும் அதிர்ஷ்டம்

புதன் - செவ்வாய் சேர்க்கை : மீன ராசியில் அபூர்வ சங்கமம்! 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்

budhan peyarchi : வைதிக ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் இடமாற்றம் மற்றும் சேர்க்கை மனித வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஒரு முக்கியமான ஜோதிட அபூர்வம் அரங்கேற உள்ளது. நவகிரகங்களின் தளபதி என்று அழைக்கப்படும் செவ்வாய், ஏப்ரல்  ஆம் தேதி மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். அவரைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி அறிவு மற்றும் வணிகத்தின் காரகரான புதன் அதே மீன ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.

இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கை புத மங்கள யோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. மீன் ராசியில் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணைவது சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும், தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தையும் தரப்போகிறது.

புதன் - செவ்வாய் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், செவ்வாய் கிரகம் வீரம், ஆற்றல், நிலம் மற்றும் தைரியத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. மறுபுறம், புதன் கிரகம் புத்திசாலித்தனம், தர்க்கம், பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இணையும் போது, ஒரு நபரிடம் துரிதமான முடிவெடுக்கும் திறனும், அந்த முடிவைச் சரியாகச் செயல்படுத்தும் புத்திசாலித்தனமும் ஒன்றாகச் சேர்கிறது. இது குறிப்பாகத் தொழில் மற்றும் நிதி மேலாண்மையில் பெரும் வெற்றியைத் தேடித்தரும்.

3  ராசிகளுக்கு பிறக்கும் நல்ல காலம்

1. ரிஷப ராசி 

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். லாபம் அதிகமாக இருந்தாலும், முதலீடு செய்யும் போது நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.

2. மிதுன ராசி

மிதுன ராசியின் அதிபதி புதன் என்பதால், இந்த சேர்க்கை உங்களுக்கு இரட்டிப்பு பலனைத் தரும். நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபராக இருந்தால், புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். பங்குச் சந்தை மற்றும் தரகு சார்ந்த தொழில்களில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சாற்றல் மூலம் கடினமான காரியங்களையும் எளிதில் முடிப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவு பலப்படும், சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.

3. தனுசு ராசி

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த காலம். எதிர்ப்புகளை முறியடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்கள் தொடர்பான சிக்கல்கள் தீரும். புதிய நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். அரசு வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

கவனிக்க வேண்டிய பொதுவான விஷயங்கள்

மீன ராசி என்பது ஒரு நீர் ராசியாகும். அங்கு நெருப்பு கிரகமான செவ்வாயும், காற்று/நிலத்தன்மை கொண்ட புதனும் இணைவதால் சில நேரங்களில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கத் தோன்றும். புதன் பாதிப்படைவதால், தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. செவ்வாயின் தாக்கத்தால் ரத்த அழுத்தம் அல்லது உஷ்ணம் சம்பந்தமான உபாதைகள் வரலாம், எனவே நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ளவும்.

2026 ஏப்ரல் 11 முதல் உருவாகும் இந்த புத-மங்கள சேர்க்கை, குறிப்பாக ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் தனுசு ராசிகளுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளின் கதவைத் திறக்கும். சரியான திட்டமிடலும், கடின உழைப்பும் இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தைப் பொற்காலமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

