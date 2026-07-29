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புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 5 முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி!

Budhan Peyarchi Palangal: ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி புதன் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு, பதவி உயர்வு போன்ற பல அதிர்ஷ்டங்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:43 PM IST
புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 5 முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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