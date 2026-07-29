/புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 5 முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் புதன் பகவான் அறிவு, வணிகம், பேச்சுத்திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் ஆற்றலின் காரணியாக விளங்குகிறார். ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு புதன் பெயர்ச்சியாகும் போது, அது அனைத்து ராசிகளின் நிதிநிலை மற்றும் தொழில் சார்ந்த முடிவுகளில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், வரும் ஆகஸ்ட் 05, 2026 அன்று புதன் பகவான் மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த பெயர்ச்சியால் பல நன்மைகளும், யோகங்களும் கிடைக்கவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுன ராசியின் அதிபதியான புதனின் இந்த இடப்பெயர்ச்சி, மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகளைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டு வந்த காரியங்கள் அனைத்தும் இனிதே நிறைவேறும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கும், உழைப்பிற்கும் தனி அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் அதிக லாபத்தைக் காண்பார்கள். வராக்கடனாக இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டில் பணிபுரிபவர்கள் மூலம் நல்ல அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். வேலைபார்ப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சுத் திறன் அதிகரித்து, மற்றவர்களை எளிதில் ஈர்ப்பீர்கள். கணவன் - மனைவி இடையே அன்பும், நெருக்கமும் கூடும்.
கன்னி ராசியை ஆளும் புதனின் அருள் பரிபூரணமாகக் கிடைப்பதால், தொழில் மற்றும் வேலையில் புதிய பொறுப்புகளும், எதிர்பார்த்த வளர்ச்சியும் உண்டாகும். வியாபாரிகளுக்குப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். திடீர் பண வரவு மனதை மகிழ்விக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்; தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், காதலிலும் இனிமையான மாற்றங்கள் நிகழும்.
துலாம் ராசியினருக்கு சமூகத்திலும், பணியிடத்திலும் மதிப்பு மரியாதை உயரும். உங்கள் நீண்ட நாள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். பெற்றோர் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு பரிபூரணமாக இருக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய தொழில் செய்பவர்கள் அதிக லாபம் ஈட்டுவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் തയ്യാராகும் மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் பொன்னான காலம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)