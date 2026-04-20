புதன் பெயர்ச்சி செய்யப்போகும் மாயாஜாலம்! ஏப்ரல் 30ல் நடக்கும் 2 கிரக சேர்க்கைகள்

Budhan peyarchi : ஜோதிட ரீதியாக 2026 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் ஒரு திருப்புமுனை காலமாகும். ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி அறிவு மற்றும் வணிகத்தின் காரகனான புதன் பகவான், தனது பலவீனமான மீன ராசி சஞ்சாரத்தை முடித்துக்கொண்டு, நெருப்பு ராசியான மேஷத்திற்குள் நுழைகிறார். இந்த இடமாற்றம் வெறும் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்ல, அங்கு ஏற்கனவே காத்திருக்கும் கிரகங்களுடன் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய 'சக்தி மாற்றத்தை' பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுத்தப் போகிறது.
ஏப்ரல் 30 பெயர்ச்சியின் பின்னணி
கடந்த சில வாரங்களாக புதன் மீன ராசியில் நீசம் பெற்று இருந்ததால், பலருக்கும் சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியாமலும், முக்கிய ஆவணங்களில் குளறுபடிகளும் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஆனால், மேஷ ராசி என்பது செவ்வாயின் ஆதிக்கம் நிறைந்த, வேகம் மற்றும் தைரியத்தைக் குறிக்கும் இடமாகும். புதன் இங்கு வரும்போது, உங்கள் மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்யத் தொடங்கும். தேக்கமடைந்திருந்த வியாபாரம் மற்றும் பணிகளில் ஒரு புதிய உத்வேகம் பிறக்கும்.
மேஷத்தில் நிகழும் கிரகங்களின் மகா சங்கமம்
புதன் மேஷத்திற்கு வரும்போது அங்கு தனித்து இருக்கப்போவதில்லை. அங்கு நிலவும் கிரக சேர்க்கைகள் மிக முக்கியமானவை:
புத-ஆதித்ய ராஜயோகம் : மேஷத்தில் சூரியன் தனது உச்ச வலுவுடன் இருக்கிறார். அதனுடன் புதன் சேரும்போது 'புத ஆதித்ய யோகம்' உண்டாகிறது. இது அபாரமான நிர்வாகத் திறமையையும், அரசு வழி ஆதாயங்களையும் தரும். குறிப்பாகப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
புதன் + செவ்வாய் சேர்க்கை: புதனும் செவ்வாயும் இணையும்போது, ஒரு செயல்திறன் மிக்க ஆற்றல் உருவாகும். தொழில்நுட்பம், மென்பொருள் துறை மற்றும் பொறியியல் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய ப்ராஜெக்ட்கள் கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சில் ஒரு அதிகாரமும் தெளிவும் இருக்கும்.
தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியான மாற்றங்கள்
வணிக வளர்ச்சி: ஏப்ரல் 30-க்குப் பிறகு ஆன்லைன் வணிகம், கணினித் துறை மற்றும் தரகுத் தொழில் (Brokerage) செய்பவர்களுக்கு லாபம் இருமடங்காக உயரும். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தாராளமாகத் திட்டமிடலாம்.
பங்குச்சந்தை நிலவரம்: தகவல் தொடர்பு, மின்சாரம் மற்றும் வங்கித் துறை சார்ந்த பங்குகள் நல்ல ஏற்றத்தைக் காணும். முதலீட்டாளர்கள் புத்திசாலித்தனமாகச் செயல்பட்டு லாபம் ஈட்டும் காலமிது.
ராசி வாரியான விரிவான பலன்கள்
மேஷம், சிம்மம், தனுசு: உங்களுக்கு இது பொற்காலம் என்று சொல்லலாம். உங்களின் ஆளுமைத் திறன் மேம்படும். சமுதாயத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
ரிஷபம், கன்னி, மகரம்: நிலுவையில் இருந்த பழைய கடன்கள் வசூலாகும். பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிடப்படும்.
மிதுனம், துலாம், கும்பம்: உங்கள் நட்பு வட்டம் விரிவடையும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் தொழிலுக்கு உதவும். பயணங்கள் மூலம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் கிடைக்கும்.
கடகம், விருச்சிகம், மீனம்: வேலையில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. ஆரோக்கியம் சீராகும்.
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
மேஷ புதன் வேகத்தைக் கொடுப்பார், ஆனால் அதே சமயம் அவசரத்தையும் கொடுப்பார். எனவே, முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது நிதானம் தேவை. அவசரப்பட்டு யாரையும் விமர்சிக்க வேண்டாம். குறிப்பாகச் செவ்வாய்-புதன் சேர்க்கை இருப்பதால் வாகனங்களை ஓட்டும்போது கவனம் தேவை.
வெற்றிக்கான எளிய பரிகாரங்கள்
1. புதன்கிழமை தோறும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கேட்பது அல்லது படிப்பது புத்தியைத் தெளிவாக்கும்.
2. முக்கியமான காரியங்களுக்குச் செல்லும்போது பச்சை நிற கைக்குட்டை அல்லது ஆடை அணிவது அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
3. ஏழை மாணவர்களின் கல்விச் செலவிற்கு உங்களால் முடிந்த உதவியைச் செய்வது புதன் பகவானின் அருளைப் பெற்றுத் தரும்.
இந்த ஏப்ரல் 30 புதன் பெயர்ச்சியானது, குழப்பங்களுக்கு விடை கொடுத்து புதிய பாதையை அமைத்துக் கொடுக்கப்போகிறது. இந்த கிரக சேர்க்கையைப் பயன்படுத்தி சரியான திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டால், 2026-ன் முற்பகுதி உங்கள் வாழ்வின் மிகச்சிறந்த காலமாக அமையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
