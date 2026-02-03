English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதன் பெயர்ச்சி! இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, வீடு வாங்கும் யோகம்

Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி,  இன்று (பிப்ரவரி 3) புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், இன்று முதல் 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் என அனைத்தும் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 3, 2026, 10:16 AM IST
  • கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இன்று புதன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. பிப்ரவரி 3ஆம் தேதியான இன்று இரவு 9.38 மணிக்கு புதன் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி அதிகாலை 1.16 மணி வரை கும்ப ராசியில் புதன் இருப்பார். 

கும்ப ராசியின் சனி பகவானின் ராசியாக கருதப்படுகிறது. ராகு ஏற்கனவே கும்ப ராசியில் இருக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சி புதனுக்கும், ராகுவுக்கும் இடையே இணைப்பை உருவாக்கும். ராகு புதனும் இணைவது சில ராசிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க  நன்மைகளை தரும். மேலும், சில ராசிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். புதன் தன்னம்பிக்கை, செல்வம்,  தொழில் போனற்வற்றை குறிக்கிறது. எனவே, புதன் பெயர்ச்சி அடையும், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  செல்வம், புகழ் அனைத்து நேர்மறையான ஆற்றலும் தேடி வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மேஷம் (Aries)

புதன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். உங்கள தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்திலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை காணலாம். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். இதனால், உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும்.  ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் ஓம் புத்தாய நம என்று 108 முறை உச்சரிக்க வேண்டும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் புதன் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் உண்டாகும். புதிய வீடு, வாகனம், நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள்.  உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.  தொழிலதிபர்கள் பெரிய வணிக ஒப்பந்தத்தை முடிக்கும் வாய்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

மகரம் (Capricorn)

புதன் பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் தொழிலில் எதிர்பார்த்த  லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கணவன் மனைவிடையே இணக்கம்  அதிகரிக்கும். கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள்.  உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தின்ருடன் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். வீடு, நகை வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். 

கும்பம் (Aquarius)

புதன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியில் முதல் வீட்டில் நடக்கிறது. இது உங்களுக்கு மன அழுத்ததை குறைக்கும். அனைத்து விஷயங்களிலும் வெற்றியை உங்களுக்கு கொடுக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எடுத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி வெற்றிரமாக முடிப்பீர்கள். புதனின் அருளாள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நிலைத்திருக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. சொத்து விஷயங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உத்தரவுகள் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

 

மேலும் படிக்க: மங்களாதித்ய ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை கொட்டும், அதிர்ஷ்ட காத்து வீசும்

மேலும் படிக்க: 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

