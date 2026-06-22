/புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் பொற்காலம்... 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போது

Budhan Peyarchi: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் இளவரசராகக் கருதப்படுபவர் புதன் பகவான். இவர் புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், அறிவாற்றல் மற்றும் நல்ல பண்புகளின் காரணி கிரகமாக விளங்குகிறார். பொதுவாக புதன் ஒரு ராசியில் சுமார் 14 முதல் 30 நாட்கள் வரை (சராசரியாக 23 முதல் 25 நாட்கள்) சஞ்சரிப்பார். அதன் பிறகு அடுத்த ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார்.
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, புதன் ஜூன் 22 அன்று பிற்பகல் 3:41 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான பலன்களையும், அன்னை லட்சுமியின் அருளையும் அள்ளித்தரவுள்ளது. புதன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மிதுனம்
|மாணவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த காலம்
|கடகம்
|செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும்
|கன்னி
|பணியில் உள்ளவர்களுக்குப் புகழும் நன்மைகளும் கிடைக்கும்
|துலாம்
|சாதகமான சூழல்
|மீனம்
|தடைபட்ட திருமணங்கள் கூடிவரும்
மிதுன ராசியின் அதிபதியே புதன் என்பதால் இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். கடக ராசியில் குரு மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை ஏற்படுவதால், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் கதவுகள் திறக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைபட்டுக் கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இனி வேகம் எடுத்து வெற்றிகரமாக முடியும். மாணவர்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த காலம்; அவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த பாடப்பிரிவுகளை எளிதாகத் தேர்ந்தெடுத்து படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட கடக ராசியில் இந்த பெயர்ச்சி நிகழ்கிறது. கடக ராசியில் மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கை (பெயர்ச்சி) நிகழ்வதால், தொழில் ரீதியாகப் பெரும் லாபம் கிடைக்கும். குறிப்பாக நீர் சார்ந்த தொழில்கள், அழகு நிலையங்கள் (பியூட்டி பார்லர்கள்/சலூன்கள்) மற்றும் அது சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குச் செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்குப் பல்வேறு துறைகளில் அன்னை லட்சுமியின் பரிபூரண அருள் கிடைக்கவுள்ளது. கணித ஆசிரியர்கள், ஜோதிடர்கள், பயிற்சி மையங்கள் (Coaching Centres) நடத்துபவர்கள், மற்றும் சட்டம், நீதித்துறை சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்கள் அதிக நன்மை பெறுவார்கள். எழுத்து, கற்பித்தல், கவிதை, ஓவியம், இசை, பதிப்புத் துறை, இதழியல் மற்றும் செய்தியாளர் பணியில் உள்ளவர்களுக்குப் புகழும் நன்மைகளும் கிடைக்கும். மருத்துவம் மற்றும் வணிகத் துறையில் (Business) இருப்பவர்களுக்கும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
துலாம் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார். தற்போது கடக ராசியில் குரு மற்றும் புதன் இணைந்திருப்பது உங்களுக்குச் சாதகமான சூழலைத் தரும். புதிய வீடு அல்லது வாகனங்கள் வாங்குவதற்கான யோகம் கைகூடி வரும். திருமணமாகாத துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு, வரன்கள் அமைந்து திருமண உறவுகள் உறுதியாவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
குருவின் ராசியான மீனத்தில், சுக்கிரன், புதன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை ஆதிக்கத்தால் சுப காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். புதனின் பலத்தால் தடைபட்ட திருமணங்கள் கூடிவரும். பிரிந்திருந்த எதிரிகள் மற்றும் கோபமடைந்த நண்பர்கள் உங்களுடன் ஒன்றிணைவார்கள். ஜாதகத்தில் புதன் கிரகம் வலுவாக இருந்தால், மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும் ஆனந்தத்துடனும் காணப்படுவார்கள்.
உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் கிரகத்தின் அருளைப் பெற்று நற்பலன்களை அதிகரிக்க, புதன்கிழமைகளில் பின்வரும் பொருட்களைத் தானமாக வழங்கலாம். தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்: வெண்கலப் பாத்திரங்கள், பேனா/பென்சில் போன்ற எழுதுபொருட்கள், பச்சை நிற ஆடைகள், பச்சைக் காய்கறிகள், பச்சைப்பயறு, பச்சைக் கற்கள் (மரகதம்) மற்றும் இதர பச்சைப் பொருட்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)