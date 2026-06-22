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புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் பொற்காலம்... 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போது

Mercury Transit: புதன் கிரகம் புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், அறிவாற்றல் மற்றும் நல்ல பண்புகளின் காரணி கிரகமாக விளங்குகிறார். பொதுவாக புதன் ஒரு ராசியில் சுமார் 14 முதல் 30 நாட்கள் வரை (சராசரியாக 23 முதல் 25 நாட்கள்) சஞ்சரிப்பார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:05 PM IST
புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் பொற்காலம்... 5 ராசிகளின் தலைவிதியே மாறப்போது
Image Credit: Mercury Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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