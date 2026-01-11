மகரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. அதிர்ஷ்டம், பணம் கொட்டும்

Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றுகின்றனர். கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜனவரி 17ஆம் தேதி புதன் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 17ஆம் தேதி காலை 10.27 மணிக்கு சனி பகவானின் ராசியான மகர ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பிப்பரவரி 3ஆம் தேதி இரவு 10.27 மணி வரை மகர ராசியில் புதன் இருப்பார். இதன் காரணமாக, 4 ராசிகளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது. அந்த ராசிகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
புதன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் ரிஷப ராசியினருக்கு பல்வேறு வகைகயில் நன்மைகளை அளிக்கிறது. பல்வேறு விஷயத்திலும் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கிறது. தொழிலில் எதிர்பாராத வெற்றியை பெறுவீர்கள். நீங்கள் செய்யும் முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தேடி தரும. பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வு பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். காதல் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவீர்கள். காதல் திருமணங்கள் கைகூட வாய்ப்புள்ளது. கணவர் மனைவி இடையே கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி (Virgin)
புதன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசியின் 5வது வீட்டில் நடக்கிறது. புதன் பார்வையால் தங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றத்தை காணும் வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட கால பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடலாம். பல நாட்களாக திட்டமிட்டு தொடங்கப்பட முடியாமல் இருந்து பணிகளை தொடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பணி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், உயர் அதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள். மண வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் காணப்படும். மண வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் குறையும். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியில் 5வது வீட்டில் புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மகர ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி அடைவது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில் போட்டிகளை குறைத்து, எதிர்பார்த்த பண வரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களிடம் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். தங்கள் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து, ஆன்மீக பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பணிக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மண வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 18ஆம் தேதி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றியுடன் முடிப்பீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி 11வது வீட்டில் நடக்கிறது. இதனால், எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்திலும் உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். நீங்கள் செய்து வந்த முதலீட்டில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். இதனால், உங்களது நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகளும் உங்கள் வீட்டில் நடைபெறும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி அடைவீர்கள். கணவர் மனைவி இடையே இருந்து சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையும் சீராக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: பலத்துடன் இருக்கும் ராகு! 4 ராசிகள் சிக்கல் மேல் சிக்கல்.. பணம், சொத்து விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ