மகரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. வீடு, நகை வாங்கும் யோகம்

Budhan Peyarchi On February 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஜனவரி 17ஆம் தேதியான நேற்று புதன் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. ஜனவரி 17ஆம் தேதியான நேற்று காலை 10.32 மணிக்கு மகர ராசிக்குள் நுழைந்தார். மகர ராசியில் பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி இரவு 9.51 மணி வரை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஜோதிடத்தில் புதன் மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசிகளின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில், புதன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்ததால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மகர ராசியில் ஏற்கனவே இருக்கும் சூரியனுடன் புதன் இணைவதால், புதாதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இது 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
புதன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருக்கும். குறிப்பாக, தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். கூட்டு தொழில் மூலம் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டி குறையக் கூடும். மேலும், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் செல்லவம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும். புதிய தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஏற்கனவே செய்து வரும் தொழிலை விரிவுப்படுத்துவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாரார பலன்களை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மேலும், கல்வி விஷயம் தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேலும், போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி வரும். ஏற்கனவே, பணியில் இருப்பவர்கள் விரைவில் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். இதன் மூலம் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். அதிகமாக சேமிப்புகள் இருக்கும். பழைய கடன்களையும் அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களது நிலத்தை விற்பனை செய்வதற்கான முயற்சிகள் பலனடையும்.
சிம்மம் (Leo)
புதன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் அனைத்தும் தீரும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். மேலும், தந்தை மகன் இடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் செல்வமும் அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் பழைய கடன்கள் அடையும். நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் வாங்கிய கடனை அடைப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னையும் தீரும். கூட்டு தொழிலில் இருந்து மனக்கசப்புகள் விலகிவிடும். தொழிலில் அதிகபடியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
புதன் பெயர்ச்சியால் விருச்சி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகப்படியான பலன்கள் கிடைக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளையும், ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த நேரத்தில் புதிய தொழில் தொடங்குனாலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் நல்ல வரன் கிடைக்கும். அதோடு, குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள், விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
