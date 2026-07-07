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மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இன்று (ஜூலை 7) முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Mercury Transit: இன்று மிதுனத்தில் வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள புதன் ஆகஸ்ட் மாதம் மீண்டும் கடக ராசிக்கு செல்வார். புதனின் இந்த இயக்கம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:02 AM IST
மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இன்று (ஜூலை 7) முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், நல்ல காலம் ஆரம்பம்
Image Credit: Budhan peyarchi Palangal (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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