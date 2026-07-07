/மிதுனத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: இன்று (ஜூலை 7) முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Budhan Peyarchi: கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படும் புதன் இன்று மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். தற்போது புதன் வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிய இயக்கத்தில்) உள்ளார். புதனின் இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு பெரிய அளவிலான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷம், சிம்மம், கன்னி, துலாம் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்குச் சிறப்பாக அமையும். இன்று முதல் ராஜயோகத்தை அனுபவிக்கவுள்ள அந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.
புதன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை பெறும் ராசிகள்
|
ராசிகள்
|
நன்மைகள்
|மேஷம்
|நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும்
|சிம்மம்
|பண வரவு அதிகமாகும்
|கன்னி
|தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்
|துலாம்
|தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும்
|கும்பம்
|படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும்
இன்று பெயர்ச்சிக்கு பிறகு புதன் தனது சொந்த ராசியான மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இன்று காலை 10:32 மணிக்கு இந்த பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 5, 2026 வரை புதன் மிதுன ராசியிலேயே இருப்பார். வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள புதன் அதன் பிறகு மீண்டும் கடக ராசிக்கு செல்வார். புதனின் இந்த இயக்கம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
மிதுனத்தின் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இந்த காலம் பொற்காலமாய் திகழும். இவர்கள் வாழ்வில் தடைபட்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். புதன் பெயர்ச்சியால் அட்டகாசமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இனி காணலாம்.
புதன் பெயர்ச்சியால் பொற்காலத்தை அனுபவிக்கவுள்ள ராசிகள்
புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. புதன் உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிற்குள் நுழைகிறார். வேலை தெடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். முன்பு ஒத்திவைத்த பயணங்கள் அல்லது பணிகளை முடிக்க இதுவே சரியான நேரம்.
நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் பேச்சித் திறன் மேம்படும். கடின உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கும்.
புதன் வக்ர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். வாழ்வில் எதிர்பாராத வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கியிருந்த அல்லது தாமதமான பணிகள் முழுமை பெறும்.
பண வரவு அதிகமாகும். இதனால் நிதி நிலை மேம்படும். வியாபாரிகள் அதிக லாபம் காண்பார்கள். தேக்கமடைந்த விஷயங்கள் முன்னேற்றம் காணும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி தொழிலில் வெற்றியை அளிக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கும். முன்பு தடைபட்ட நேர்காணல்கள் அல்லது பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் மீண்டும் வரலாம். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். தொழில் முன்னேற்றம், தொழில் ரீதியான அங்கீகாரம், மேம்பட்ட முடிவெடுக்கும் திறன் ஆகியவை மேம்படும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அற்புதான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். கல்வி மற்றும் பயணங்களுக்கு இது மிகச் சிறந்த காலமாகும். புதிய எண்ணங்களுக்கு வடிவம் கொடுக்கும் நேரமாக இது இருக்கும்.
நிதி நிலை மேம்படும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். அறிவு மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது உங்கள் எதிர்காலப் பாதையை வழிநடத்த உதவும். இது உங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டிய நேரம். புதிய கலைகளையும் கற்கலாம். அனைத்து துறைகளிலும் எளிதில் வெற்றி காணக்கூடிய காலமாக இது அமையும்.
புதன் கிரகம் உங்கள் ஐந்தாம் வீட்டில் நுழைகிறது. கல்வி பயில்பவர்களுக்கும், ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் இது ஒரு அற்புதமான காலமாகும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும்.
உங்கள் வார்த்தைகளையும் கருத்துகளையும் மக்கள் பெரிதும் பாராட்டுவார்கள். உங்கள் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் புகழை அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத வெற்றிகள் குவியும். ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)