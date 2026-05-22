/புதன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் பத்ர யோகம்: 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

Budhan Peyarchi Palangal: இன்னும் 7 நாட்களில் புதன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மை கிடைக்கும்.
Budhan Peyarchi: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ராசிகளை தவிர, நட்சத்திரம், உதய அஸ்தமன நிலைகள், வக்கிர பெயர்ச்சி, வக்கிர நிவர்த்தி என கிரகங்களில் பல வித மாற்றங்கள் நடக்கின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, புதன் ஒரு ராசியில் சுமார் 14 முதல் 30 நாட்களுக்கு (பொதுவாக 23 முதல் 25 நாட்கள்) இருக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் பெயர்ச்சி ஆகிறார். மே 29 ஆம் தேதி, புதன் கிரகம் தனது சொந்த ராசியான மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். புதன் கிரகம் தனது சொந்த ராசிகளான மிதுனம் அல்லது கன்னி ஆகியவற்றுள் நுழையும் போதெல்லாம், 'பத்ர யோகம்' (Bhadra Yoga) உருவாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மே 29-ஆம் தேதி புதன் மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவதால் பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றான பத்ர யோகம் அமையவுள்ளது.
புதன் கிரகங்களின் இளவரசராக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் தெளிவு, தெளிவான சிந்தனை, அறிவாற்றல், புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், முடிவெடுக்கும் திறன், வியாபாரம், வணிக சாதுர்யம் ஆகியவற்றிம் காரணி கிரகமாக விளங்குகிறார். புதன் பெயர்ச்சி மற்றும் அதன் மூலம் உருவாகும் பத்ர யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வியாபாரம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் சாதகமான மாற்றங்களைக் காணக்கூடும். மே 29 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள புதன் பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகளை பெறவுள்ள அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்தப் பதிவில் காணலாம்.
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள் (சுருக்கமாக):
|ராசி
|பலன்கள்
|மிதுனம்
|லாபம் அதிகரிக்கும்
|கன்னி
|தொழில் விரிவடையும்
|தனுசு
|வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலை கிடைக்கும்
|
மீனம்
|பண வரவு அதிகமாகும்
புதன் கிரகம் உங்கள் ராசியின் அதிபதியாவார். அவர் தற்போது உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டிற்குள் (லக்னத்திற்குள்) பெயர்ச்சி ஆகிறார். புதன் மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்த உடனேயே, 'பத்ர யோகம்' உருவாகிறது. இதன் விளைவாக, மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள், இந்தப் புதன் பெயர்ச்சிக்குப் பிறகு வெற்றிகரமாக நிறைவடையும் வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில், உங்கள் சக ஊழியர்களுடனான உங்கள் உறவு சிறப்பாக அமையும். இது உங்கள் தொழில்முறை பிம்பத்தை மேலும் மெருகேற்றும். கூட்டாண்மை (Partnership) அடிப்படையில் தொழில் செய்து வருபவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய லாபங்களை ஈட்டக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு முதலீடும், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பெரும் லாபத்தைத் தரக்கூடிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
புதன் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து பத்தாவது வீட்டிற்குள் (தொழில்/கர்மா ஸ்தானம்) பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் விளைவாக, உங்கள் தொழில் மற்றும் உத்தியோகம் சார்ந்த முயற்சிகளில் நீங்கள் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை அடையக்கூடும். உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். கன்னி ராசியைச் சேர்ந்த சிலர், தற்போது தாங்கள் நடத்தி வரும் தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்தும் முடிவை எடுக்கக்கூடும். அதே வேளையில், பணியில் இருப்பவர்களுக்கு, தற்போதைய வேலையை விட்டுவிட்டு புதிய வேலைக்கு மாறுவதற்கான அல்லது வேறு ஒரு நிறுவனத்தில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். புதன் பகவானின் அருளால், நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக்கிடந்த அல்லது வரவேண்டியிருந்த நிதி வரவுகள் (பணம்) உங்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் குடும்ப மற்றும் இல்லற வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் சாதகமான மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கூட்டாண்மை அடிப்படையில் தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். உங்கள் திட்டங்களும் உத்திகளும் நிச்சயம் வெற்றிபெறும் என்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. தனுசு ராசியைச் சேர்ந்த சிலர், முற்றிலும் ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கான முடிவைக்கூட எடுக்கக்கூடும். பணியில் இருப்பவர்கள், தங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஊடகம், எழுத்துத் துறை, நடிப்பு போன்ற துறைகளில் பணியாற்றுபவர்கள், இக்காலகட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளையும் மைல்கற்களையும் எட்டிப் பிடிப்பார்கள். மேலும், தனுசு ராசியைச் சேர்ந்த வேலையில்லாதவர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான சாதகமான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
குரு பகவானை அதிபதியாகக் கொண்ட மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, புதனின் பெயர்ச்சியும், அதைத் தொடர்ந்து உருவாகும் 'பத்ர யோகமும்' மிகவும் சுபமான பலன்களை அளிக்கக்கூடும். உங்கள் இல்லற மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை அமைதி, நல்லிணக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும். மேலும், பரம்பரைத் தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் மிகச் சிறந்த மற்றும் சாதகமான பலன்களைப் பெறக்கூடும். ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்குப் பணியிடத்தில் மிகவும் இணக்கமான சூழல் நிலவும். மேலும், அவர்களின் பணி மூத்த அதிகாரிகளால் பெரிதும் பாராட்டப்படும். சிலருக்கு அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள சேமிப்புத் தொகை அதிகரிக்கும். பண வரவு நினைத்துப்பார்க்காத அளவு அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
