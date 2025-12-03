English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதன் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 6 முதல் 3 ராகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்தில்ம் வெற்றி

புதன் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 6 முதல் 3 ராகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்தில்ம் வெற்றி

Budhan Peyarchi Palangal: இன்னும் 3 நாட்களில் விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 09:03 AM IST
  • புதன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு நன்மை பயக்கும்.
  • இந்தப் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிக லாபத்தை அனுபவிப்பார்கள்.
  • வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள்.

புதன் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் 6 முதல் 3 ராகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்தில்ம் வெற்றி

Mercury Transit: அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றது. இவை சில ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களையும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளையும் அளிக்கின்றன.

புதன் பெயர்ச்சி

புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், அறிவாற்றல், பக்குவம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரமான புதன் கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்தால், அந்த நபர் வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெற்று நல்வாழ்வு வாழ்கிறார். புதன் டிசம்பர் 6, 2025 அன்று தனது ராசியை மாற்ற உள்ளார். விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. சனிக்கிழமை இரவு 8:52 மணிக்கு புதன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார்.

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் 3 ராசிகளுக்கு இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று செல்வந்தர்களாக வாழ்வார்கள். இவர்கள் தொழிலிலும், நிதி நிலைமையிலும் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள். அந்த மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

விருச்சிகம் (Scorpio): நம்பிக்கையும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்

புதன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் நம்பிக்கையும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்களுக்கு நல்ல வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருமணமானவர்களுக்கு இது நல்ல நேரமாக இருக்கும். குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை செலவழிப்பீர்கள். இது ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும். கூட்டுப் பணிகளால் பயனடைவீர்கள்.

மகரம் (Capricorn): தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்

புதன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமாக இருக்கும். உங்கள் வருமானம் திடீரென்று கணிசமாக அதிகரிக்கும். பங்குச் சந்தையிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சமமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் அதிகரிக்கும். இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

கும்பம் (Aquarius): வேலை, வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம்

புதன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அதிக லாபத்தை அனுபவிப்பார்கள். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள். சமூகத்தில் கவுரன்மும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வின் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும்.

புதன் அருள் பெற

புத்திக்கூர்மையுடனும் நல்ல பேச்சாற்றலுடனும் செல்வத்தையும் கல்வியையும் பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து வசதிகளையும் பெற, 'ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்' என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

