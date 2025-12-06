English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இன்று புதன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யார் வாழ்க்கை எப்படி மாறும்? முழு ராசிபலன்!

Budhan Peyarchi Palangal: இன்று விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி. இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையப்போகும் ராசிகள் எவை? 12 ராசிகளுக்குமான ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:28 AM IST
  • புதன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
  • உங்கள் வார்த்தைகள் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும்.
  • நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால், அதிக நன்மைகளைப் பெறலாம்.

Mercury Transit: கிரங்களின் இளவரசராக உள்ள புதன் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று இரவு 8:31 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி காலை 7:23 மணி வரை அவர் அங்கேயே இருப்பார். அதன் பிறகு அவர் தனுசு ராசிக்குள் நுழைவார். 

புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சில ராசிகளில் இதனால் நற்பலன்களும், சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் இருக்கும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை, புதன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries): புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மேன்மையான ஆரோக்கியத்தை அளிக்கும். உங்கள் தோள்கள் வலுவடையும், தொண்டை தொடர்பான பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus): புதன் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்கள் மனைவியுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். கூடுதலாக, உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். எந்த வழக்குகளிலும் எந்த சிக்கல்களும் இல்லாமல் இருக்கும். டிசம்பர் 29 வரை வர்த்தகம் உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்கும். அனைத்து விதமான வணிகத்திலும் லாபம் அதிகரிக்கும்.

மிதுனம் (Gemini): புதன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். புதன் கிரகப் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ், உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள். உங்கள் வார்த்தைகள் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால், அதிக நன்மைகளைப் பெறலாம். வணிக மற்றும் கல்விக்கான முயற்சிகளால் நீங்கள் பெரிதும் பயனடைவீர்கள். எழுத்து மற்றும் விவசாய முயற்சிகளும் நன்மைகளைத் தரும். எதிரிகள் உங்களை விட்டு விலகி இருப்பார்கள்.

கடகம் (Cancer): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களை அளிக்கும். புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் குழந்தைகள் வெற்றியை அடைவார்கள். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் துணையுடன் நல்லுறவைப் பேணுங்கள் மற்றும் அவர்களின் உணர்வுகளை மதிப்பது மல்லது. இந்த நேரத்தில், குருவின் ஆதரவைப் பெற நீங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். சவாலான சூழல்களை கொண்டு வரும். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. சுமாராகத்தான் இருக்கும். நிலம், வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்குவதிலும் நீங்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். குடும்ப மகிழ்ச்சியை பேண 

கன்னி (Virgo): புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும். பணப் பற்றாக்குறை இருக்காது. உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். 

துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும். நிதி நன்மைகளைப் பெறுவதில் நீங்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். தொழிலிலும் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏற்படும். சில நேரங்களில், உங்களிடம் பணம் இருந்தாலும், அதை நீங்கள் சரியாகப் பயன்படுத்த முடியாமல் போகலாம். இந்த நேரத்தில் சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது.

விருச்சிகம் (Scorpio): புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும். டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி வரை நீங்கள் எந்த நிதி சிக்கல்களையும் சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது. உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): புதன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். சமூகத்தில் புகழும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் பெருகும். நிதி நிலை மேம்படும்.

மகரம் (Capricorn): மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். இந்த புதனின் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்கள் ஒரு சிறப்பு விருப்பம் நிறைவேறும். உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். எடுக்கும் முடிவுகளை யோசித்து எடுப்பது நல்லது. 

கும்பம் (Aquarius): புதனின் இந்த பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தந்தையுடனான உறவு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை மேம்படும். கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். கூடுதலாக, உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் தந்தையும் முன்னேறுவார். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.

மீனம் (Pisces): மீன ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். கடின உழைப்பின் பலன் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். கடின உழைப்பின் முழுமையான பலன் கிடைக்கும். உடல் ஆரொக்கியம் நன்றாக இருக்கும். 

புதன் அருள் பெற சொல்ல வேண்டிய புதன் காயத்ரி மந்திரம்

'ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்' என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

