/ஜூலை 7 புதன் பெயர்ச்சி: கொடிகட்டிப் பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள் இவைதான், வெற்றிகள் குவியும்

Budhan Peyarchi: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அறிவு, கல்வி, வணிகம் மற்றும் பகுப்பாய்வுத் திறனின் காரகனாகக் கருதப்படும் புதன் பகவான், மிக வேகமாகப் பயணிக்கும் கிரகமாகும். ஒரு ராசியில் சுமார் 15 நாட்கள் வரை சஞ்சரிக்கும் புதனின் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது சந்திரன் ஆளும் கடக ராசியில் குருவுடன் இணைந்துள்ள புதன், வக்ர கதியில் (பின்னோக்கிய நிலை) பயணித்து மிதுன ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார்.
பஞ்சாங்க கணக்கிடுகளின் படி, 2026 ஜூலை 7-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 10:32 மணிக்கு புதன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். வரவிருக்கின்ற ஆகஸ்ட் 5, 2026 வரை இதே ராசியில் நீடிக்கும் புதன், அதன்பின் மீண்டும் கடக ராசிக்குச் செல்வார். இந்த புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலு இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். அந்த வகையில், புதன் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வர யோகத்தைப் பெறப்போகும் 4 ராசிகள் யார் என்று பார்ப்போம்:
|ராசி
|பலன்கள்
|மேஷம்
|நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்
|மிதுனம்
|எதிர்பார்த்த நன்மைகள் தேடி வரும்
|கன்னி
|புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்
|தனுசு
|வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்
மேஷம் (Aries): நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 3 மற்றும் 6-ஆம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாவார். இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் புதன் உங்களது தைரியம் மற்றும் வீரிய ஸ்தானமான 3-வது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் உறவுகளில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கிப் புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். உங்களின் வங்கிக் கணக்கில் சேமிப்பு கணிசமாக உயரும். அவசரப்பட்டு எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மிதுன ராசிக்கு புதன் 1 மற்றும் 4-ஆம் வீட்டிற்கு அதிபதியாவார். இந்த புதன் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியிலேயே (லக்னத்தில்) நிகழ்வதால் உங்களுக்குப் இரட்டிப்பு பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது. இதன் காரணமாக உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு, கௌரவம் மற்றும் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். எதிர்பார்த்த நன்மைகள் தேடி வரும். எனினும், நிதி விவகாரங்களில் சற்று கவனமுடன் கையாளுவது அவசியம்.
கன்னி ராசிக்கு அதிபதியான புதன், உங்களது தொழில் மற்றும் கர்ம ஸ்தானமான 10-வது வீட்டில் அமரப் போகிறார். புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு பெரிய வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் தேடி வரும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 7 மற்றும் 10-ஆம் வீடுகளுக்கு அதிபதியாக உள்ளார். இந்த புதன் பெயர்ச்சி உங்களுக்குப் பொற்காலமாக அமையப் போகிறது. கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வழிகள் மற்றும் தாராளமான வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். வேலையில்லாமல் தவிப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.