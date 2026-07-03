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ஜூலை 7 புதன் பெயர்ச்சி: கொடிகட்டிப் பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள் இவைதான், வெற்றிகள் குவியும்

Mercury Transit: பஞ்சாங்க கணக்கிடுகளின் படி, 2026 ஜூலை 7-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 10:32 மணிக்கு புதன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். வரவிருக்கின்ற ஆகஸ்ட் 5, 2026 வரை இதே ராசியில் நீடிக்கும் புதன், அதன்பின் மீண்டும் கடக ராசிக்குச் செல்வார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 03, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:53 PM IST
ஜூலை 7 புதன் பெயர்ச்சி: கொடிகட்டிப் பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள் இவைதான், வெற்றிகள் குவியும்
Image Credit: Mercury Transit (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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