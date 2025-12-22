English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

Mercury Transit 2025: புதன் பெயர்ச்சி காரணமாக, சில ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:46 PM IST
  • டிசம்பர் இறுதியில் புதன் பெயர்ச்சி
  • 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

Budhan Peyarchi On December 29th 2025: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியில் இருந்து வேறு ராசிக்கு இடம் பெயர்கின்றனர். கிரகங்களின் பெயர்ச்சி காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கிரகங்களின் அதிபதி என்று அழைக்கப்படும் புதன் டிசம்பர் 29ஆம் தேதி பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

புதன் பெயர்ச்சி

ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் போலவே, புதனும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தனது ராசியை மாற்றுகிறது. இந்த ராசி மாற்றம்  பன்னிரண்டு ராசிகளில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நடப்பு ஆண்டின் இறுதியில், புதன் கிரகம் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறது. டிசம்பர் 29 அன்று புதன் தனுசு ராசியில் நுழையப் போகிறார்.  இந்த மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை ஏற்படுத்தும். அதே நேரத்தில், சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும். அவர்களின் தொழில், வணிகம் மற்றும் நிதி நிலைமைகள் பெரிதும் மேம்படும். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

தனுசு - புதன் தனுசு ராசியில் நுழைவதால், இந்த ராசிக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.  நீண்டகால பணிகள் முடிவடைவது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருமானமும் கிடைக்கும். வேலை மற்றும் வணிகத் துறைகளில் நீங்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் மரியாதை மற்றும் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.  குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.  கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமானது. நீங்கள் பொறுமையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் உழைத்தால், அற்புதமான வெற்றிகளைப் பெறுவீர்கள்.

மகரம் - புதன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். புதிய பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஏராளமான ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வீட்டில் இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். கடன் சிக்கல்கள் தீரும். டிசம்பர் 29ஆம் தேதிக்கு பிறகு புதன் பெயர்ச்சியால் திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் திருமண செய்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக 2026 புத்தாண்டு மகர ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் நல்ல பலன்களைத் தரும். புத்தாண்டை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் தொடங்கப் போகிறார்கள். நிலுவையில் இருக்கும் பணத் தொகை உங்களுக்கு வந்து சேரும்.  நண்பர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் லாபகரமாக மாறும். கடந்த கால வலிகள் மற்றும் சிரமங்களை மறந்து, புத்தாண்டை முழு உற்சாகத்துடன் வரவேற்பீர்கள். உங்கள் தொழில் குறித்து நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நல்ல செய்தியைக் கேட்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும்.  

மேலும் படிக்க:  4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க:சனி - குருவால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 5 ராசிகள்.. 2026 அமோக ஆண்டாக இருக்கப்போகிறதாம்!

 

 

