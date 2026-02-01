பிப்ரவரியில் 3 முறை சூரிய பெயர்ச்சி.. பணம், நகை குவியும் - 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் மூன்று முறை புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இரண்டு முறை நட்சத்திர மாற்றமும், ஒருமுறை ராசியை புதன் மாற்றுகிறார். அறிவு, பேச்சு, தொழில் வெற்றியின் கிரகமாக புதன் அறியப்படுகிறார். எனவே, பிப்ரவரி மாதத்தில் புதன் மூன்று முறை பெயர்ச்சி அடைவது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அதாவது, பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி புதன் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதற்கு பிறகு, பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை புதன் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி புதன் பூரட்டாதி நட்சத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது குருவின் நட்சத்திரமாக கருதப்படுகிறது. புதன் மூன்று முறை பெயர்ச்சி அடைவது, மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். புதனின் மூன்று முறை பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபாராத்தில் நன்மைகளை அள்ளி தரும். தொழிலில் நீங்கள் எடுக்கு முடிவுகள் வெற்றியை தேடி தரும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளும் உங்களை தேடி வரும். மேலும், புதனின் அருளால் குடும்பத்தில் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். அதோடு, மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடைப்பில் இருநது பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்கு புதனின் பெயர்ச்சி நிதி நிலைமையை சீராக்கும். செல்வம் பெருகும். பல வழிகளில் இருந்து செல்வம் அதிகரிக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். விரும்பிய பணிகளை தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. முன்பு செய்த முதலீடுகள் போதுமான வருமானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். வியாபாராத்தில் உண்டாகும் லாபம், உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும். கடனை அடைக்கும் சூழல் இருக்கும். வீட்டில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் பெயர்ச்சி நல்லதாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருக்கும். கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும். உங்களது காதல் வாழ்க்கை அடுத்த கட்டமான, திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. காதல் வாழ்க்கையில் இருந்து பிரச்னைகளும் தீரும். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் வரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதோடு, வீடு, வாகனம் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. பூர்வீக சொத்தின் வழியாக கூடுதல் வருமானத்தை பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
