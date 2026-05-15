/உச்சத்தில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. தொட்டதெல்லாம் பொன், அதிர்ஷ்டம்

Budhan Peyarchi 2026: புதன் இன்று (மே 15) ரிஷப ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். இந்த பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், அனைத்தும் ராசிகள் பெறப்போகும் பலன்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Budhan Peyarchi 2026: ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படுவது புதன். இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், அவை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், மே 15 ஆம் தேதியான இன்று வெள்ளிக்கிழமை புதன் மேஷ ராசியில் இருந்து விலகி சுக்கிரனின் சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் நுழைந்திருக்கிறது.
புதனின் இந்த பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பொருளாதாரத்திலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப்போகிறது. அதேசமயம் சில ராசிக்காரர்கள் சவால்களையும் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், புதன் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகள் பெறும் பலன்கள் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries): புதன் மேஷ ராசியின் 2 ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இது சாதகமான பலன்களை தர இருக்கிறது. இந்த காலத்தில் நினைத்த காரியங்களை சாதிக்க முடியும். புதிய முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus): புதன் ரிஷப ராசியின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளது. இது மற்ற ராசிகளை விட ரிஷப ராசிக்கு சிறப்பானதாகும். இந்த காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். உங்களின் படைப்பாற்றல் கூடும். வியாபாரத்தில் சாதிக்க முடியும். மேலும், உடல் நல ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
மிதுனம் (Gemini): புதன் மிதுன ராசியின் 12வது வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இந்த காலகட்டம் மிதுன ராசிக்கு ஒரு சுமாரானதாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதன் மூலம் லாபம் கிடைக்கலாம். அதேசமயம் பயணங்களின் போது விழிப்புணர்வு தேவை.
கடகம் (Cancer): புதன் கடக ராசியின் 11 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளது. இதனால் கடக ராசிக்காரர்கள் பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். நீண்ட நாட்களாக வரலாமல் இருக்கும் பணம் கைக்கு வரும். நண்பர்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo): புதன் சிம்ம ராசியின் 10 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். அதேசமயம் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
கன்னி (Virgo): புதன் கன்னி ராசியின் 9 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். உயர் கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும்.
துலாம் (Libra): புதன் துலாம் ராசியின் 8 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. உடல் நலத்தை நன்றாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். யாருக்கும் பெரிய தொகையை கடனாக கொடுக்க வேண்டாம். அதேசமயம் திடீரென பண வரவு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio): புதன் விருச்சிக ராசியின் 7 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளது. திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி மலரும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் மற்றும் லாபம் காண்பீர்கள். மேலும், உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius): புதன் தனுசு ராசியின் 6 ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளது. இந்த காலம் சிறப்பாக அமைய இருக்கிறது. வேலை இடத்தில் உங்களின் உழைப்புக்கு நல்ல அங்கீகாரம் இருக்கு. கடன் வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது. நண்பனுடன் இருந்த நீண்ட நாள் பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். மேலும், குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
மகரம் (Capricorn): புதன் மகர ராசியின் 5 ஆம் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளார். இந்த காலம் சிறப்பானதாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
கும்பம் (Aquarius): புதன் கும்ப ராசியின் 4 ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இந்த காலகட்டம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக இருக்கப்போகிறது. புதிய வீடு, நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். தாயாரின் உடல்நலம் மேம்படும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
மீனம் (Pisces): புதன் மீன ராசியின் 3 ஆம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். உங்கள் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட தூர பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.