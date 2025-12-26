சுக்கிரன், சூரியன், புதன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும்.. 2026ல் பணமழை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yuti Drishti Yog 2026: 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த யுதி திருஷ்டி யோகம் இரண்டு முறை உருவாகிறது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட பலன்களை தருகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:24 PM IST
Yuti Drishti Yog 2026: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. இந்த புத்தாண்டில் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இந்த கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால்  12 ராசிகளுக்கும்  நேர்மறை ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த யுதி திருஷ்டி யோகம் இரண்டு முறை உருவாகிறது.  அதாவது,  சூரியன், புதன், சுக்கிரனால் யுதி திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு இரண்டு முறை இந்த யோகம் உருவாகிறது. 

2026 ஜனவரி 21ஆம் தேதி அன்று இரவு 9 மணிக்கு கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன்,  புதன், சுக்கிரன் இணைகிறது. இந்த சேர்கையால் யுதி திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது.  மேலும், ஜனவரி 29ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கும் இந்த யோகம் உருவாகிறது. புதன், சுக்கிரன், சூரியன் இணைகிறது. இந்த அனைத்து கிரகங்களும் ஒரே மாதத்தில் இணைவதால் பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்க உள்ளது. குறிப்பாக, செல்வம் செழிப்புடன் குறிப்பிட்ட சில ராசியினர் 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

மீனம் (Pisces)

யுதி திருஷ்டி யோகத்தால் 2026ஆம் ஆண்டு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கும். குறிப்பாக, திருமண யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. திருமண தடைகள் நீங்கி, உங்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் திருமணம்  நடக்க வாய்புப்புள்ளது. குரு, சுக்கிரன், சூரியன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். அவர்கள் உங்களுக்கு ஒப்படைக்கும் அனைத்து பணிகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். மேலும், குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

துலாம் (Libra)

2026ஆம் ஆண்டில் யுதி திருஷ்டி யோகத்தால்  துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் செல்வம் பெருகும்.  மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தங்கள் முதலாளிகளிடம் திறம்பட முன்வைக்க முடியும், இது அவர்களின் பாராட்டுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கும். புதிய பொறுப்புகள், புதிய வேலைகளில் நீங்கள் சேரலாம்.  தொழிலில் அதிக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். கூட்டு தொழில் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும். 2026ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் யாரிடமும் கடன் வாங்க மாட்டீர்கள். அந்த அளவுக்கு நிதி ரீதியாக வலுவாக இருப்பீர்கள்.  

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியினருக்கு யுதி திருஷ்டி யோகம் சாதகமாக அமையும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் சாதனை படைப்பீர்கள்.  உயர் படிப்புகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.  போட்டித் தேர்வுகளின் வெற்றி பெறுவீர்கள். காதல் திருமணம் உங்களுக்கு கைகூடும்.   காதல் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான உணர்வுகளை அனுபவிப்பார்கள்.  குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். புதிய  வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் செல்லம் பெருகும். உங்கள் குழந்தைகளுடன் வெளியூர்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க:  தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

