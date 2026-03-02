புதன் வக்ர நிலை.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பிரச்னை எல்லாம் விலகும்

Budhan Vakra Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். இதனால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 9 கிரகங்ளிளில் முக்கியம் மற்றும் சக்திவாய்ந்த கிரகமாக புதன் அறியப்படுகிறார். இவர் கிரகங்களின் இளவரசர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவரது நிலை 12 ராசிகளுக்கு சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். புதனின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி புதன் வக்ர நிலையில் தொடங்கினார். வக்ர நிலையில் மார்ச் 21ஆம் தேதி அதே நிலையில் நீடிப்பார். புதனின் வக்ர நிலை, குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம் (Taurus)
புதனின் வக்ர நிலையால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன்களை பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்களது பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நீங்கள் அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பணி நிமித்தமாகவும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் வக்ர நிலையால் மார்ச் 21ஆம் தேதி வரை தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் நிதி நிலைமை சீராகும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய தொழில் தொடங்க சாதமாக நேரமாக இருக்கிறது. பல்வேறு இடங்களில் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு விரையில் நல்ல வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவார்கள்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் வக்ர நிலை உங்களுக்கு சாதகமான மாற்றத்தை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பல் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். பணியிட மாறுதலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உயர் கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. திருமணமாகதவர்களுக்கு விரையில் நல்ல வரன் அமையும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பல வழிகளில் இருந்து பணம் கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
