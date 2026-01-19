புதன் வக்ர பெயர்ச்சி! பிப்ரவரிக்கு பிறகு 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பணம், நகை கொட்டும்

Budhan Vakra Peyarchi 2026: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதில் சனி பகவான் மட்டும் தான், இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு பெயர்ச்சி அடைவார். ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், புதன் வக்கிர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
புதன் வக்ர பெயர்ச்சி
அதாவது, கிரகங்களின் அதிபதியாக புதன், 2026ஆம் ஆண்டு மூன்று முறை வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார். அதன் முதல் பெயர்ச்சி பிப்ரவரி மாதத்தில் வருகிறது. அதன்பிறகு மார்ச் மாதத்தில் வருகிறது. தொடர்ந்து, நவம்பர் மாதத்தில் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி புதன் வக்ர நிலையில் சஞ்சரிக்க போகிறார்.
இதன்பிறகு, மார்ச் 23ஆம் தேதி வரையும் அவர் வக்கிர நிலையில் இருப்பார். 23 நாட்களுக்கு பிறகு, அவர் தனது நேரடி பாதைக்கு திரும்புகிறார். புதனின் வக்ர நிலையால் சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் நடக்கும் புதனின் வக்ர நிலையால், சில ராசிகள் அதிர்ஷ்ட அடைய போகிறார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மிதுனம் (Gemini)
புதனின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக, மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும். உங்களுக்கு சாதகமாக அனைத்தும் நடக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். தொழீல் போட்டிகள் குறைந்து, எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் தொழிலதிபர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு, உங்களின் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். புதனின் நேரடி ஆசியால் பூர்விக சொத்து தொடர்பான வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீட்டிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு, நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு பிரகாசமாக இருக்கிறது. பணிக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி (Leo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் வக்ர பெயர்ச்சி சாதகமாகவே இருக்கிறது. நிதி ரீதியாக நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த பிரச்னைகள் தீரும். பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு பழைய கடன்களை அடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து சொத்து விற்பனை பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல விலையில் விற்பனையாகும். இதன் மூலம் உங்களது குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேலும், வருமானமும் உயரக் கூடும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள்.
துலாம் (Libra)
புதனின் வக்ர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் கொட்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு சலசலப்புகள் தீரும். புதன் பெயர்ச்சியால் அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு உங்களுக்கு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். படிப்பு சம்பந்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆசிரியர்களிடம் பாராட்டுகளையும் பெறுவீர்கள். வேலை நிமித்தமாகவும் நீங்கள் உயரிய பதவிக்கு செல்வீர்கள். பிப்ரவரிக்கு பிறகு உங்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
