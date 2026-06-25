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புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் உஷார்

Budhan vakra peyarchi: ஜூன் 29ஆம் தேதி கடக ராசியில் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதனின் வக்ர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எனவே அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:49 PM IST
புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் உஷார்
Image Credit: Budhan vakra peyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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