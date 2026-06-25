/புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் உஷார்

Budhan vakra peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். பெயர்ச்சி அடைவது மட்டுமில்லாமல், ஒன்பது கிரகங்களும் வக்கிர நிலைக்கு செல்வதுண்டு. அந்த வகையில் புதன் பகவான் ஜூன் மாதம் இறுதியில் வக்கிர நிலைக்கு செல்கிறார். ஜூன் 29ஆம் தேதி இரவு 10:45 மணிக்கு கடக ராசியில் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதனின் வக்கிரப் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். வாழ்க்கை வேலையில் சில தடைகள் ஏற்படலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. எனவே அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
மிதுன ராசியின் இரண்டாவது வீட்டில் புதன் வக்கிரமாக உள்ளார். புதனின் வக்கிர நிலையால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் சில பிரச்னைகள் சந்திப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களிடம் சண்டைகள் ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். உயர் அதிகாரிகளுக்கு தவறான புரிதல்கள் வரும். இதனால், வேலையில் சிக்கல்களை சந்திக்கலாம். குடும்பத்திலும் தடைகள் ஏற்படலாம். நினைத்த காரியங்களை முடிப்பதில் சில தாமதம் ஏற்படலாம். எந்த ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். வேலையில் சில தடைகள் ஏற்படலாம். புதிய வேலை, தொழிலை தொடங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கன்னி ராசியில் 11வது வீட்டில் புதன் வக்ரமாக உள்ளார். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணிச்சுமை, மன அழுத்தம் ஏற்படும். பணியிடததில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இதனால், ஓய்வெடுக்க முடியாமல் போகலாம். வேலையில் செய்யும் இடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலில் சில தடைகள் ஏற்படலாம். தங்கள் தொழிலில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தடைகள் ஏற்படும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகும். மேலும், திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கும். ஆடம்பர செலவுகளை செய்வீர்கள். மேலும், தங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தங்கள் கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படைத்தன்மையை பேண வேண்டும்.
தனுசு ராசியின் 8வது வீட்டில் புதன் வக்ரமாக உள்ளார். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், வேலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழில், பண விஷயங்களில் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். வேலையில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தொழிலில் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். அவசரப்பட்டு சில முதலீடுகளை செய்யக் கூடாது. பங்குச்சந்தையில் சில முதலீடுகளை தவிர்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு சில பிரச்னைகளை தவிர்க்க வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்பத்தில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். சில தடைகள் ஏற்படலாம். சில நிதி சிக்கல்களை சந்திக்கலாம். உங்களுக்கு பிரச்னைகள் அதிகரிக்கலாம். பழைய கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும்.
மீன ராசியின் 5வது வீட்டில் புதன் வக்ரமாக உள்ளார். இதனால், இந்த ராசிக்காரர்கள் பணப் பிரச்னைகளை அதிகம் சந்திப்பீர்கள். வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். செலவுகள் உயரும். ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். மன அழுத்தம் ஏற்படக் கூடும். பணியிடத்தில் பிரச்னைக்ள சந்திக்க நேரிடும். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்புவதை தவிர்க்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பண பிரச்னையால் அவதிப்படக்கூடும். பங்குச்சந்தையில் சில பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். முதலீடுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
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