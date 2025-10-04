English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளிக்கு பண மழை கொட்டனுமா? அப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இந்த பொருட்களை வாங்குகள்

Diwali 2025: தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்டிகை ஆகும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப சில பொருட்களை வாங்குவது உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து எதிர்மறையான பலன்களை நீக்கி நல்ல பலன்களைத் தரும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:25 PM IST
தீபாவளிக்கு பண மழை கொட்டனுமா? அப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இந்த பொருட்களை வாங்குகள்

Diwali 2025: நம் நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை ஆண்டுதோறும் மிகுந்த ஆடம்பரமாகவும், கோலாகலமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த சிறப்பு நாளில், லட்சுமி தேவி மற்றும் விநாயகர் வழிபாடு செய்யப்பட்டு, குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான வாழ்த்துக்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த நேரத்தில் சில பொருட்கள் வாங்கப்படுகின்றன. உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப எந்தெந்த பொருட்களை வாங்குவது நல்ல பலனைத் தரும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்கள் வெள்ளி நகைகள், நாணயங்கள் அல்லது பாத்திரங்களை வாங்க வேண்டும். தங்கம் அல்லது பித்தளை பொருட்களையும் வாங்கலாம். இது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தைத் தரும்.

ரிஷபம்

வெள்ளிப் பொருட்கள் வாங்குவது உங்களுக்கு நன்மை தரும். வைரம் பதித்த நகைகளை வாங்குவது சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ப வெள்ளி நகைகள் அல்லது நாணயங்களையும் வாங்கலாம்.

மிதுனம்

வெண்கலப் பாத்திரங்கள் மற்றும் தங்கப் பொருட்கள் வாங்குவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும். மரகதம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல ரத்தினம்; இந்தப் பொருட்களை வாங்குவது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தைத் தரும்.

கடகம்

வெள்ளி நகைகள், லட்சுமி மற்றும் விநாயகர் வெள்ளி சிலைகள், வெள்ளி ஸ்ரீ யந்திரம், முத்து மணிகள் மற்றும் வெள்ளி மோதிரங்கள் போன்றவை கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வெள்ளி சிறந்தது. ரூபி உங்கள் அதிர்ஷ்ட ரத்தினம். உங்கள் பட்ஜெட் குறைவாக இருந்தால், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பொருட்களை வாங்கலாம்.

கன்னி

வெண்கலம் அல்லது பூந்தொட்டிகளை வாங்க வேண்டும்; இது உங்கள் புதன் கிரகத்தை வலுப்படுத்தும். உங்கள் அதிர்ஷ்ட ரத்தினக் கற்கள் மரகதம் மற்றும் முத்து. நீங்கள் முத்து நெக்லஸையும் வாங்கலாம்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்கள் வெள்ளி நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரங்களை வாங்க வேண்டும். இது உங்கள் செல்வத்தை அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்

செம்புப் பாத்திரங்கள், வெள்ளி பொருட்களை வாங்க வேண்டும். இது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்க நகைகள், தங்க நாணயங்கள், பித்தளைப் பாத்திரங்கள் போன்றவற்றை வாங்க வேண்டும். இது ஆண்டு முழுவதும் உங்களுக்கு எந்த நிதிப் பிரச்சினையும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளும்.

மகரம்

மகரம் ராசிக்காரர்கள் எஃகு பாத்திரங்கள் அல்லது தங்களுக்கான வாகனத்தை வாங்க வேண்டும். இது ஆண்டு முழுவதும் அவர்களுக்கு முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கும்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஒரு வாகனம் அல்லது எஃகுப் பாத்திரங்களை வாங்க வேண்டும். வெள்ளி, தங்கம் போன்றவற்றை வாங்கலாம்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கம் அல்லது பித்தளைப் பொருட்களை வாங்க வேண்டும். இது உங்கள் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

DiwaliDiwali 2025Zodiac signAstrology

