உண்மையான மகாலட்சுமிகள் ‘இந்த’ பெண்கள்தான்! சாணக்கியன் சாெல்லும் நீதி..

Chanakya Niti : இந்தியாவின் தத்துவ அறிஞர் மற்றும் அரசியல் ஞானி என்று பெயர் பெற்றவர் சாணக்கியர். பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த இவர், வாழ்வியல், அரசியல், குடும்பம், சமுதாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை அடக்கி நிதி சாஸ்திரம் எனும் நூலில் பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கி இருக்கிறார். இதில் அவர், வீட்டின் மகாலட்சுமிகளாக இருக்கும் பெண்களுக்கு எவ்வாறான குணாதிசயங்கள் இருக்கும் என்பது குறித்து கூறியிருக்கிறார். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சகிப்புத்தன்மை கொண்ட பெண்கள்:
அமைதியான இயல்பு கொண்ட சாந்தமான பெண்கள் மகாலட்சுமியின் வடிவம் ஆவார்கள் என்று பெண் கூறுகிறார். எப்பேர்ப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலைகளிலும் யார் கோபப்படாமல் இருக்கிறார்களோ, யார் தன்னை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சிந்தித்து செயல்படுகிறார்களோ அந்த பெண்கள் மகாலட்சுமியின் மறு உருவம் என்கிறார். கூடவே, குடும்பத்தில் எந்த சண்டை சச்சரவுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் யார் கடினமான காலங்களிலும் தன் கணவருக்கு பக்கபலமாக இருந்து ஊக்கம் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் குடும்பத்தை முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்பவர்களாக இருப்பார்கள் என்றும், அவர்கள் குடும்பத்தை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பார்கள் என்றும் கூறுகிறார்.
கல்வியறிவு:
நல்லொழுக்கம், கல்வியறிவு, பண்பாடு ஆகிய குணாதிசயங்களை கொண்ட பெண்கள் குடும்பத்தை காக்கும் அருணாக திகழ்வார்கள் என்பது சாணக்கியரின் கூற்றாக இருக்கிறது. இவர்கள் எந்த சூழலிலும் தன்னம்பிக்கையை கைவிடாமல் இருப்பார்கள் என்றும் வாழ்வில் எது சரி எது தவறு எனும் தெளிவு இவர்களிடத்தில் இருக்கும் என்றும் சாணக்கியன் தெரிவிக்கிறார். இவர்கள் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் அவர்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுக்கும் என்று கூறுகிறார்.
இனிமையாக பேசுதல்:
எந்த பெண்ணிடம் மென்மையாக பேசும் திறன் உள்ளதோ அவர் குடும்பத்தை பாதுகாக்க தகுதியான பெண் என்று சாணக்கியர் கூறுகிறார். இவர்கள் தங்களது இனிமையான பேச்சு மூலம் பலரையும் வென்று விடுவார்கள் என்றும், தன் வீட்டின் கௌரவத்தை பேச்சாளையே உயர்த்துவார்கள் என்றும் சாணக்கியர் கூறுகிறார்.
பணத்தை சேமித்தல்:
எந்த பெண் அனாவசிய செலவுகளை சமாளித்து சேமிக்கும் திறனை கொண்டிருக்கிறாரோ அந்தப் பெண் குடும்பத்திற்கு ஏற்றபின் என்கிறார் சாணக்கியர். இந்தப் பெண்கள் வீட்டின் நிதி நிலைமையை புரிந்து கொண்டு, அதற்கு ஏற்ப குடும்பத்தை வழி நடத்துபவர்களாக இருப்பார். இந்த பெண்கள், பணத்தை திரம்பட நிர்வாகிப்பதால் வீட்டின் பொருளாதார நிலை, சரியாக இயங்குமாம். இவர்கள், தங்களை பற்றி யோசிப்பது மட்டுமன்றி, அனைவரின் எதிர்கால தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு, தன் குடும்பத்தினரின் முன்னேற்றத்திற்கும் உறுதுணையாக இருப்பார்களாம்.
மதிக்கும் பண்பு:
அனைவரையும் மதிக்கும் பண்பை, எந்த பெண் கொண்டுள்ளாரோ அந்த பெண், குடும்பத்திற்கு ஏற்றவர் என்கிறார் சாணக்கியர். வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களை மதித்து உபசரிக்கும் பண்பு, எந்த பெண்ணிடம் இருக்கிறதோ, அந்த பெண்ணிடம் லட்சுமி வாசம் செய்வாளாம். அன்பு மற்றும் உறவுகளை இணைக்கும் என்று இந்த பெண்கள் உணர்ந்து செயல்படுவதால், இவர்கள் குடும்ப உறவுகளை கட்டிக்காப்பதாகவும், அன்பால் குடும்பத்தை இணைப்பவர்களாக இருப்பதாகவும் இவர் கூறுகிறார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
