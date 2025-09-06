English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சந்திர கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்ய கூடாத விஷயங்கள்!

சந்திர கிரகணம் ஒரு சாதாரண வானியல் நிகழ்வாக இருந்தாலும் இந்திய மரபுகளில், இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 6, 2025, 09:31 AM IST
  • சந்திர கிரகணம் 2025!
  • கர்ப்பிணி பெண்கள் கவனத்திற்கு!
  • தவிர்க்க வேண்டியவை!

சந்திர கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்ய கூடாத விஷயங்கள்!

வானில் நிகழும் ஒரு அரிய மற்றும் அழகான நிகழ்வு தான் இந்த சந்திர கிரகணம். சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி நேர்கோட்டில் வரும்போது, பூமியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுவதையே சந்திர கிரகணம் என்று அழைக்கிறோம். அறிவியல் பார்வையில் இது ஒரு சாதாரண வானியல் நிகழ்வாக இருந்தாலும், பல கலாச்சாரங்களில், குறிப்பாக இந்திய மரபுகளில், இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. இந்த நம்பிக்கைகளின்படி, கிரகண காலத்தில் வெளிப்படும் ஆற்றல்கள், கர்ப்பிணி பெண்களையும், அவர்களது வயிற்றில் வளரும் குழந்தையையும் பாதிக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, அவர்களின் நலன் கருதி, சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.

சந்திர கிரகணத்தின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

  • 2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம், செப்டம்பர் 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நிகழவிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில், கர்ப்பிணி பெண்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
  • கிரகணத்தின்போது, கர்ப்பிணி பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.  கிரகணத்தின் கதிர்கள் நேரடியாக உடலில் படுவதை தடுப்பதற்காக, வீட்டிற்குள் இருப்பதே பாதுகாப்பானது என்று நம்பப்படுகிறது. 
  • கத்தி, கத்தரிக்கோல், ஊசி போன்ற கூர்மையான பொருட்களை கிரகண நேரத்தில் பயன்படுத்துவதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு பயன்படுத்தினால், குழந்தைக்கு உதட்டு பிளவு போன்ற பிறவி குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடும் என்பது ஒரு பாரம்பரிய நம்பிக்கையாகும்.
  • கிரகணம் தொடங்குவதற்கு முன்பு சமைத்த உணவை, கிரகண நேரத்தில் உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும். கிரகணம் முடியும் வரை, உணவு மற்றும் நீர் அருந்தாமல் இருப்பது நல்லது என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
  • கிரகண நேரத்தில் தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சில மரபுகள் கூறுகின்றன. மேலும் கிரகணத்தின்போது, எந்தவிதமான கடினமான உடல் உழைப்பிலும் ஈடுபடுவதை தவிர்த்து, முழுமையாக ஓய்வெடுப்பது அவசியம்.

கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்ய வேண்டியவை

  • கிரகணம் முடியும் வரை வீட்டிற்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருப்பது நல்லது. ஜன்னல்களை திரைகளால் மூடி, கிரகணத்தின் ஒளி வீட்டிற்குள் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
  • மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். தியானம் செய்வது, மெல்லிய இசையை கேட்பது போன்றவை மன அமைதிக்கு உதவும்.
  • கிரகண நேரத்தில், மந்திரங்களை உச்சரிப்பது அல்லது புனித நூல்களை படிப்பது, எதிர்மறை ஆற்றல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. 
  • சில மரபுகளின்படி, கிரகணத்தின்போது, நீர் நிரம்பிய தேங்காயை தங்கள் மடியில் வைத்திருப்பது, தாய் மற்றும் சேய் இருவருக்கும் பாதுகாப்பானது என்று கருதப்படுகிறது.
  • கிரகணம் முடிந்த பிறகு, குளிப்பது, கிரகணத்தின் தாக்கங்களில் இருந்து உடலை தூய்மைப்படுத்தும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை.

அறிவியல் பார்வை என்ன?

நவீன அறிவியலில், சந்திர கிரகணத்தின்போது வெளிப்படும் கதிர்கள் கர்ப்பிணி பெண்களையோ அல்லது கருவில் உள்ள குழந்தையையோ பாதிக்கும் என்பதற்கு எந்த விதமான உறுதியான ஆதாரங்களும் இல்லை. இருப்பினும், பல குடும்பங்களில், கலாச்சார நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும், ஒரு கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவும் இந்த மரபுகள் தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மரபுகளை பின்பற்றுவது என்பது தனிப்பட்ட நம்பிக்கையை பொறுத்தது. ஒருவேளை இந்த நடைமுறைகள் உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தந்தால், அவற்றை பின்பற்றுவதில் தவறில்லை.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

About the Author
Chandra GrahanPregnant WomenLunar Eclipse 2025Foodlight

