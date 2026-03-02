English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சந்திர கிரகணம் முடிந்த பின் என்ன செய்யலாம்.. 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை!

Lunar Eclipse Unlucky Zodiac Signs: நடப்பாண்டின் முதல் சந்திரன் கிரகணம் நாளை மார்ச் 03ஆம் தேதி நிகழ இருக்கிறது. இந்த சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கமானது அனைத்து ராசிகளில் இருந்தாலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்க இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 2, 2026, 04:01 PM IST
  • சந்திர கிரகணம் நாளை மார்ச் 03 சிம்ம ராசியில் நிகழ இருக்கிறது
  • இதனால் 5 ராசிகள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர்

சந்திர கிரகணம் முடிந்த பின் என்ன செய்யலாம்.. 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை!

Chandra Grahanam: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் சந்திர கிரகணம் நாளை (மார்ச் 03) சிம்ம ராசியில் நிகழ இருக்கிறது. சிம்ம ராசியில் மட்டுமல்லாமல் பூரம் நட்சத்திரத்திலும் நிகழ்கிறது. ஜோதிடத்தின்படி, இந்த சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கமானது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கும். இருப்பினும் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் பெரும் கஷ்டங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். 

பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் 5 ராசிகள் 

சிம்மம்: இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திரன் கிரணம் சிம்ம ராசியில் நிகழ்கிறது. இதனால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பெரும் பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். ஆரோக்கியத்தில் அதிக பிரச்சனை இருக்கும். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் பெரும் பிரச்சனை வரும் வாய்ப்புள்ளது. 

மேஷம்: சந்திர கிரகணத்தின் தாக்கம் மேஷ ராசியிலும் இருக்கும். இந்த தாக்கம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் நிதி ரீதியாக நெருக்கடியை சந்திக்க இருக்கின்றனர். எந்த காரியத்தை கையில் எடுத்தாலும் மிகவும் கவனத்துடன் அதனை கையாள்வது அவசியம். மேலும், வாகனத்தில் செல்லும்போதும் கவனத்துடன் இருப்பது நல்லதாகும். 

கடகம், மகரம் மற்றும் மீனம் 

சிம்மம் மற்றும் மேஷ ராசியை போலவே கடகம், ,மகரம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்களும் சந்திர கிரகணத்தால், வாழ்க்கையில் சவால்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். குறிப்பாக ஆரோக்கியத்தில் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க உள்ளனர். மருத்துவமனையில் அதிக பணம் செலவாகும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே உணவில் கட்டுப்பாடுடன் இருத்தல் நல்லது. அதேபோல் சொத்து விஷயங்களில் பிரச்சனை வரக்கூடும். தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படக்கூடும். மேலும், எந்த காரியங்களை எடுத்தாலும் அது தோல்வியில் முடியும் வாய்ப்பு உள்ளது. 

பரிகாரம் 

சந்திர கிரகணத்தால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்க்க சில பரிகாரங்கள் செய்யலாம். இந்த காலகட்டத்தில் கடவுளை வழிபடுவது அவசியம். ஆபத்து என்று தெரிந்தால் அதில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். அதேசமயம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது நல்லது. அவர்களுக்கு அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் தானமாக வழங்க வேண்டும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு  ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

மேலும் படிக்க: மீன ராசியில் பெயர்ச்சியாகும் சூரியன்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய ஆபத்து! ஆரோக்கியத்தில் கவனம்

மேலும் படிக்க: புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 100% நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க

