/சந்திர பெயர்ச்சி 2026: இன்று முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்.. பண வரவு அதிகரிக்கும்!

Chandra Peyarchi 2026: சந்திர பகவான் விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி இருப்பது, 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் பொருளாதாரம், கல்வி ரீதியான வளர்ச்சியை அடைய இருக்கின்றனர்.
Chandra Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நவகிரகங்களின் இடமாற்றம் மனித வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த வகையில், சந்திர பகவான், இன்று மே 30 ம் தேதி அதிகாலை 6:39 மணிக்கு துலாம் ராசியில் இருந்து விலகி விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார்.
சந்திரனின் இந்த ராசி மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல பலன்களை கொடுக்க போகிறது. மே மாதத்தின் இறுதி மற்றும் ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இவர்களின் பணியிடம், நிதி நிலைமை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த காலகட்டத்தில் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளும், வெற்றியும், மகிழ்ச்சியான செய்திகளும் தேடி வரவுள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்த சந்திர பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் அந்த 3 ராசிகள் எவை என்று இந்த பதிவில் விரிவாக பார்ப்போம்.
சந்திர பகவான் உங்கள் ராசியின் 7 வது வீட்டிற்கு பெயர்ச்சியாகியுள்ளார். இதன் காரணமாக உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். கணவன் - மனைவி இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, பரஸ்பர புரிதலும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். உறவுமுறை முன்னெப்போதையும் விட பலப்படும்.
கூட்டு வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு அள்ள அள்ளக் குறையாத லாபத்தை தரும். அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பிரச்சனைகளுக்கு இப்போது சுமூகமான தீர்வு கிடைக்கும். பொருளாதார ரீதியாக உங்கள் வருமானம் உயருவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. காதலிப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் இனிமையானதாகவும், மறக்க முடியாத தருணங்களை உருவாக்குவதாகவும் அமையும்.
சந்திரன் உங்கள் ராசியின் 4 வது வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த சச்சரவுகள் மறைந்து, அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் குடிகொள்ளும். கலை மற்றும் படைப்பு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டும் வெற்றியும் தேடி வரும். உங்களில் பலர் இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வாகனம் அல்லது நிலம், வீடு போன்ற சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் கூடிவரும். ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை எந்த பெரிய பாதிப்பும் இருக்காது.
சந்திர பகவான் உங்கள் ராசியின் 11 வது வீடான லாப ஸ்தானத்தில் நுழைந்துள்ளார். இதன் காரணமாக உங்களுக்கு எதிர்பாராத திசையிலிருந்து திடீர் பண வரவு உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கி கிடந்த பணம் அல்லது கடன்கள் இந்த நேரத்தில் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பை கண்டு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் உங்கள் மீது மிகுந்த திருப்தி அடைவார்கள். சிலருக்கு புதிய பொறுப்புகளுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ஆன்மீக பயணங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிடுவீர்கள். சகோதர சகோதரிகளின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும், அவர்களின் உதவியால் உங்களின் மிக முக்கியமான காரியம் ஒன்று வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.
