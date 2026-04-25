மே மாதத்தில் 13 முறை மாறும் சந்திரன்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, மிக வேகமான கிரகமாக சந்திரன் கருதப்படுகிறது. ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை நாட்கள் மட்டுமே தங்கும் சந்திரன், மற்ற கிரகங்களுடன் இணைந்து பல்வேறு யோகங்களையும் உருவாக்குகிறார். அப்படி உருவாகும் யோகங்கள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அது நேர்மறையாகவும் இருக்கும் எதிர்மறையாகவும் இருக்கும்.
இந்த நிலையில், 2026 மே மாதத்தில் மட்டும் சந்திரன் 13 முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இந்தத் தொடர் பெயர்ச்சிகள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக 4 ராசிகளுக்கு மட்டும் பெரும் லாபத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தரப்போகிறது. அப்படி சந்திரப் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெற போகும் ராசிகள் குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
மேஷம் (Aries) - தடைபட்ட காரியங்கள் கைகூடும்.
சந்திரனின் இந்த தொடர் சஞ்சாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. குறிப்பாக அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பெரும் முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர்.
- பொருளாதாரம்: நீண்ட நாட்களாக வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு இந்த காலத்தில் வந்து சேரும். கடன் சிக்கலில் இருந்து விடுபட முடியும்.
- வேலை: புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். மேலும், புதிதாக தொழில் தொடங்க விருப்புபவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சிறந்ததாக இருக்கும். அவர்கள் முதலீடு செய்யலாம்.
- வாழ்க்கை: இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து மகிழ்ச்சி பெருகும்.
கடகம் (Cancer) - மன விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.
சந்திரனின் இந்த தொடர் பெயச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை தருகிறது. சந்திரன் கடக ராசியின் அதிபதி என்பதால், இந்த 13 முறை பெயர்ச்சியும் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.
- முதலீடு: இந்த காலத்தில் செய்யும் முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் பல மடங்கு லாபத்தை தரும்.
- திருமணம்: புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். அதே சமயம், இதுவரை திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன்கள் தேடி வரும்.
- கல்வி: போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு எதிர்பாராத வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், தேர்வு எழுதி அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo) - சமுதாயத்தில் மதிப்பு உயரும்.
சந்திரனின் இந்த 13 முறை பெயர்ச்சியால், சிம்ம ராசியினருக்கு மே மாதம் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாக அமையும்.
- நிம்மதி: இதுவரை இருந்த மன அழுத்தம் நீங்கி அமைதி உண்டாகும். அதேபோல் நீண்ட கால ஆரோக்கிய குறைபாடுகளும் சீராகும்.
- அதிர்ஷ்டம்: சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் மனை, வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
- குடும்பம்: இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. தம்பதிகளுக்கு இடையே அன்பு அதிகரிக்கும்.
மீனம் (pisces) - திடீர் பணவரவு உண்டு
மீன ராசியினரின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் நேர்மையான மாற்றங்களை சந்திரன் கொண்டு வருவார்.
- நிதி: எதிர்பாராத பண வரவு மூலம் வங்கி இருப்பு உயரும்.
- மாற்றம்: வாழ்க்கையின் புதிய சவால்களை ஏற்க தயாராவீர்கள். உங்கள் இலக்குகளை அடைய எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
- உறவுகள்: குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும்.
சந்திரன் மே மாதம் ராசி மாறும் தேதிகள்
மே 3: விருச்சகம், மே 5: தனுசு, மே 8: மகரம், மே 10: கும்பம், மே: 12 மீனம், மே 14: மேஷம், மே 16: ரிஷபம், மே 18: மிதுனம், மே 20: கடகம், மே 23: சிம்மம் மே 25: கன்னி, மே 27: துலாம், மே 30: மீண்டும் விருச்சகம்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) மே மாதத்தில் மட்டும் ஏன் 13 முறை சந்திரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது?
சந்திரன் ஒரு ராசியை கடக்க பெரும் இரண்டையும் நாட்கள் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்வார். இந்த வேகமான பயணத்தால், 30 நாட்களுக்குள் அவர் 12 ராசிகளையும் ஒருமுறை சுற்றி முடித்து, மீண்டும் அடுத்த சுற்றை தொடங்குவதால் மே மாதத்தில் 13 இடப்பெயர்ச்சிகள் நிகழ்கின்றன.
2) இந்த 13 முறை பெயர்ச்சியால் யாருக்கு அதிக பலன் கிடைக்கும்?
இந்த தொடர் மாற்றங்களால் மேஷம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 4 ராசிகளுக்கு பணவரவு, தொழில் உயர்வு மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி என பல்வேறு துறைகளில் பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது.
3) சந்திர தோஷம் நீங்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்?
சந்திரன் மனதிற்கு அதிபதி என்பதால், திங்கட்கிழமைகளில் சிவபெருமானை வழிபடுவதும் பௌர்ணமி அன்று அம்மன் தரிசனம் செய்வதும் நல்ல பலன்களை தரும். மேலும், பால் மற்றும் அரிசி தானம் செய்வது சந்திரனின் அருளை பெற்றுத்தரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 27-மே 3): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?
மேலும் படிக்க: செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
