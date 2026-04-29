ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன்: மே முதல் பொற்காலம்.. சித்ரா பௌர்ணமியில் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!

Chandra Nakshatra Peyarchi: சித்ரா பௌர்ணமி அன்று சுவாமி நட்சத்திரத்திற்கு  சந்திரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகுவின் நட்சத்திரமாக அறியப்படும் சுவாமி நட்சத்திரத்திற்கு சந்திரன் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 29, 2026, 04:10 PM IST

Chandra Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில்  தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களும் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில், 9 கிரகங்களில் முக்கியமான நட்சத்திரமாக சந்திரன் இருக்கிறார். சந்திரன் இரண்டரை நாட்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சந்திரனின் பெயர்ச்சி  12 ராசிகளை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சித்ரா பௌர்ணமி அன்று மே 1ஆம் தேதி அதிகாலை 2.16 மணிக்கு சந்திரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

சந்திரன்  ராகு ஆளும் சுவாமி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். மே 2ஆம் தேதி வரை சந்திரன் சுவாமி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சந்திரன் மற்றும் ராகுவில் அருளால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும். சித்ரா பௌர்ணமி அன்று ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் அமருவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான  ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மிதுனம் (Gemini)

சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நடக்கும் சந்திரன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். பண வரவுக்கான வாய்ப்புகள் கூடும். சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நடக்கும் இந்த பெயர்ச்சியால் சுப காரியங்கள் நடக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த  மனப் பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.  மேலும்,  பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். 

கடகம் (Cancer)

சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நடக்கும் சந்திரன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். தடைகள் நீங்கும். ராகுவின் அருளால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி மட்டுமே பார்ப்பீர்கள். சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நீங்கள்  வேண்டிய விஷயங்கள் நடக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.  உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக இருக்கும் பிரச்னைகள் சரியாகும்.  கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வருமானமும் உயரக் கூடும்.

சிம்மம் (Leo)

சந்திரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நிங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள்.  சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.  உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.  வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.  வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள காதல் அடுத்த கட்டமாக திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  காதல் உறவில் இருந்து பிரச்னைகள் தீரும். புதிய வேலை  கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

கும்பம் (Aquarius)

சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நடக்கும் சந்திரன் பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். உயர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  வருமானமும் உயரக் கூடும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன்  பிறந்தவர்களின் உதவிகள் கிடைக்கும்.  புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.  கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். கடன் தொல்லை தீரும். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய உள்ளது. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர்கள் உடல்நலனில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

Chandra PeyachiChandra Nakshatra PeyarchiChitra Pournami RasipalanMay Rasipalan

