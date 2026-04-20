சந்திரன் பெயர்ச்சி: ரிஷபத்தில் உச்சம்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம் ஆரம்பம்!

கிரகங்களில் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் சந்திரன், ஏப்ரல் 20 திங்கட்கிழமை அன்று அதன் உச்ச ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறது. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு (ரிஷபம், கடகம், கன்னி மற்றும் மகரம்) நேர்மறையான பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன.
ஜோதிடத்தின்படி, ஓவ்வொரு கிரகங்களின் அசைவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அதன் நகர்வுகள் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது நம்பிக்கை. கிரகங்கள் அவ்வப்போது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி அமைக்கிறது. சில நேரங்களில் கரகங்கள் இணைந்து சக்தி வாய்ந்த ராஜயோகங்களையும் உருவாக்குவதுண்டு.
இந்த நிலையில், சந்திரன் ஏப்ரல் 20 அன்று திங்கட்கிழமை தனது உச்ச ராசியான ரிஷபத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இது அந்த ராசியில் ஏப்ரல் 21 வரை மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். சந்திரன் தனது உச்ச ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிகளில் பிரந்தவர்கள் தங்கள் தொழில், திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களிலும் வெறி பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக பொருள் வசதி அதிகரிக்க இருக்கிறது.
ரிஷபம் (Taurus)
சந்திரன் ரிஷப ராசியின் முதல் வீட்டில் நுழைவது அந்த ராசிக்காரர்க்ளுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும். வேலை இடத்தில் மேலதிகாரி பெரிதும் பாராட்டுவார். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு முதலீடு செய்ய இது நல்ல நேரம். பழைய கடன்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அதில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
கடகம் (Cancer)
சந்திரன் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறது. இது அவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. வருமானம் அதிகரிக்கும். அதேசமயம் கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். கலை, ஊடகம் மற்றும் வங்கி துறைகளில் வேலைப்பார்ப்பவர்களால் பெரிதாக சாதிக்க முடியும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தில் அமையும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். மேலும், வனிகத்தில் கணிசமான லாபத்தை காண முடியும்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர பெயர்ச்சியால் நிறைய புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்க உள்ளன. குறிப்பாக கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும் யோகம் உள்ளது. வியாபாரத்திலும் கணிசமான லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்காக செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். நீண்ட கால கணவு இந்த காலகட்டத்தில் நினைவாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஆசைப்பட்ட வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும். மேலும், ஒரு புதிய தொழிலை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மகரம் (Capricorn)
சந்திரன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஏதேனும் ஒரு முயற்சியில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையலாம். இந்த காலகட்டத்தில் அதிஷ்டம் வலுவாக இருக்கும். வேலை இடத்தில் கணிசமான முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். அதேசமயம் நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் அமையும். அதேபோல் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துனையுடனான புரிதல் அதிகமாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
