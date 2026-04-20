English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
சந்திரன் பெயர்ச்சி: ரிஷபத்தில் உச்சம்.. இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம் ஆரம்பம்!

Chandran Peyarchi 2026: ரிஷபம் ராசிக்குள் சந்திரன் ஏப்ரல் 20 அன்று நுழைந்துள்ளார். இதன் காரனமாக சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் தொழில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் வெற்றியடைய இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 20, 2026, 05:00 PM IST
Trending Photos

தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க எவ்வளவு ஒட்டு வாங்க வேண்டும்?
camera icon6
TN Assembly Election
தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க எவ்வளவு ஒட்டு வாங்க வேண்டும்?
எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்
camera icon10
TVK
எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்
தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!
camera icon8
Southern Railway
தேர்தல் சிறப்பு ரயில்... இதோ உங்களுக்காக - தென் மாவட்ட வாக்காளர்களே மிஸ் பண்ணாதிங்க!
ஐபிஎல்லில் அதிக முறை தொடக்க வீரராக டக் அவுட்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
camera icon5
MOST DUCKS IN IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக முறை தொடக்க வீரராக டக் அவுட்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
கிரகங்களில் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் சந்திரன், ஏப்ரல் 20 திங்கட்கிழமை அன்று அதன் உச்ச ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறது. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு (ரிஷபம், கடகம், கன்னி மற்றும் மகரம்) நேர்மறையான பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிடத்தின்படி, ஓவ்வொரு கிரகங்களின் அசைவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அதன் நகர்வுகள் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது நம்பிக்கை. கிரகங்கள் அவ்வப்போது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி அமைக்கிறது. சில நேரங்களில் கரகங்கள் இணைந்து சக்தி வாய்ந்த ராஜயோகங்களையும் உருவாக்குவதுண்டு. 

இந்த நிலையில், சந்திரன் ஏப்ரல் 20 அன்று திங்கட்கிழமை தனது உச்ச ராசியான ரிஷபத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இது அந்த ராசியில் ஏப்ரல் 21 வரை மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். சந்திரன் தனது உச்ச ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது நான்கு  ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிகளில் பிரந்தவர்கள் தங்கள் தொழில், திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களிலும் வெறி பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக பொருள் வசதி அதிகரிக்க இருக்கிறது. 

ரிஷபம் (Taurus)

சந்திரன் ரிஷப ராசியின் முதல் வீட்டில் நுழைவது அந்த ராசிக்காரர்க்ளுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும். வேலை இடத்தில் மேலதிகாரி பெரிதும் பாராட்டுவார். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு முதலீடு செய்ய இது நல்ல நேரம். பழைய கடன்கள் ஏதேனும் இருந்தால் அதில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். திடீர் நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். 

கடகம் (Cancer)

சந்திரன் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிப்பது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறது. இது அவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. வருமானம் அதிகரிக்கும். அதேசமயம் கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். கலை, ஊடகம் மற்றும் வங்கி துறைகளில் வேலைப்பார்ப்பவர்களால் பெரிதாக சாதிக்க முடியும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தில் அமையும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். மேலும், வனிகத்தில் கணிசமான லாபத்தை காண முடியும். 

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர பெயர்ச்சியால் நிறைய புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்க உள்ளன. குறிப்பாக கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும் யோகம் உள்ளது. வியாபாரத்திலும் கணிசமான லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்காக செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். நீண்ட கால கணவு இந்த காலகட்டத்தில் நினைவாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஆசைப்பட்ட வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும். மேலும், ஒரு புதிய தொழிலை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

மகரம் (Capricorn)

சந்திரன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஏதேனும் ஒரு  முயற்சியில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையலாம். இந்த காலகட்டத்தில் அதிஷ்டம் வலுவாக இருக்கும். வேலை இடத்தில் கணிசமான முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். அதேசமயம் நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. மேலும், திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வரன் அமையும். அதேபோல் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். துனையுடனான புரிதல் அதிகமாகும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: மேஷத்தில் சூரியன், புதன்.. மே 1 முதல் கொடிகட்டி பறக்க போகும் 3 ராசிகள்! யார் யார் பாருங்க

மேலும் படிக்க: புதன் பெயர்ச்சி செய்யப்போகும் மாயாஜாலம்! ஏப்ரல் 30ல் நடக்கும் 2 கிரக சேர்க்கைகள்

மேலும் படிக்க: குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் 2 பின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

 

 

About the Author
Chandran Peyarchi 2026Moon Transit TaurusAstrology 2026Rasi Palan TamilZodiac Signs

Trending News