கடகத்தில் சந்திரன்.. இன்று முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை! உங்க ராசி இருக்கா?

முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றான சந்திரன் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் பிரவேசித்து இருக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு (மிதுனம், கடகம், கன்னி) சிறப்பான பலன்களை வழங்குகிறது.
ஜோதிடத்தின்படி, ஓவ்வொரு கிரகத்தின் அசைவுகளும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், கிரக சேர்க்கை, பெயர்ச்சி போன்றவை மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைகிறது. இந்த நிலையில், ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியான இன்று சந்திரன் தனது சொந்த ராசியான கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளது. இந்த நிகழ்வு சரியாக பிற்பகல் 3.14க்கு நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. சந்திரனின் இந்த ராசி மாற்றத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், சில ராசிகளுக்கு மட்டும் கூடுதல் நன்மைகளை தர இருக்கிறது. அவர்கள் நிதி ஆதாயங்கள், குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம் (Gemini) - நிதி ரீதியான முன்னேற்றம்
சந்திர பகவானின் இந்த ராசி மாற்றம் மிதுன ராசியின் செல்வம், பேச்சு, வெற்றியின் வீடான இரண்டாம் வீட்டில் நடந்திருக்கிறது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிதி ரீதியான முன்னேற்றம் மற்றும் வெற்றிகளை குவிக்க உள்ளனர். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும். வெயில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு திரும்ப கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். மனதில் நிம்மதி பிறக்கும். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மேலும், கடன் பிரச்சனை தீர்ந்து நிம்மதி அடைவீர்கள்.
கடகம் (Cancer) - சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்
சந்திர பகவானின் பெயர்ச்சி கடக ராசியின் முதல் வீட்டில் நடக்கிறது, இது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னமிக்கையை அளிக்கிறது. அதேபோல் ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும். இந்த காலகடத்தில் வேலை இடத்தில் உங்களின் உழைப்பு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சம்பள உயர்வுக்கு வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடம் இருந்து கடன் வாங்கியவர்கள் அதனை திருப்பி கொடுப்பார்கள். உங்களில் நிதி ஆதாயம் அதிகரிப்பதா, சேமிப்பு உயரும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். அதனால், மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், சமூகத்தில் உங்களில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
கன்னி (Virgo) - தொழிலில் வளர்ச்சி
சந்திரனின் ராசி மாற்றம் கன்னி ராசிக்கு நேர்மறையான பலன்களை அளிக்கிறது. இந்த காலத்தில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல பணவரவு இருக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். பணியிடத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் அது இந்த காலகட்டத்தில் சரியாகும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மாணவர்கள் கல்வியில் பெரிதாக சாதிக்க முடியும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
