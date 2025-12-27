English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனுசு ராசியில் சந்திரன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

தனுசு ராசியில் சந்திரன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

Chandran Peyarchi 2025: சந்திரன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இன்று (டிசம்பர் 27) சந்திரன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளை கொண்டு வரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:24 AM IST
தனுசு ராசியில் சந்திரன் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. நகை, வாகனம் வாங்கும் யோகம்

Chandran Changes Nakshatra 2025: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றனர். இந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறை ஆற்றலையும் கொண்டு வரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் சந்திரன் முக்கிய கிரகமாக அறியப்படுகிறார். சந்திரன் பகவான்  இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை ராசியை மாற்றுகிறார். 

சந்திரன் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தனது நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகிறார். இந்த நிலையில், டிசம்பர் 25ஆம் தேதி சந்திர பகவான் சதய நட்சத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார்.  சதய நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக ராகு பகவான் விளங்கி வருகிறது. இந்த நட்சத்திற்குள் சந்திர பகவான் நுழைந்துள்ளார். மேலும், இன்று (டிசம்பர் 27) சந்திரன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சந்திர பகவானின் இந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திர பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டுள்ளது.  எனவே, எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

மேஷம் 

சந்திரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காரணமாக,  மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில்  பல பிரச்சனைகளை குறைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.  புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  சந்திரனின் அருளால் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.   வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  நிதி நிலைமை மேம்படும். கணவர் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

கடகம்

சந்திரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதி உணர்வை உணர்வீர்கள். மேலும், நினைத்த காரியங்கள் திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள்.  வேலையில் புதிய பொறுப்புகளையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். குழந்தைகள் வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். வீடுகிளல் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். 

துலாம்

சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். வீட்டில் இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலையில் வருமானம் உயரக் கூடும். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில்  இருப்பவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். உடல்நல பிரச்னைகள் நீங்கி, மன அமைதி ஏற்படும். நீங்கள் எடுக்கும் காரியம் வெற்றியில் முடியக் கூடும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திரனின் பெயர்ச்சியால் நன்மைகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.  வீட்டில் செல்வம், மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தொழிலில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தனுசு ராசிக்காரர்களின் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.  உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கூடும். வீட்டில் விசேஷங்கள் வரத் தொடங்கும். பணவரவு சீராகும். பழைய கடன்கள் சுலபமாக அடைக்கப்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Chandran PeyarchiChandran Peyarchi 2025chandran transitchandran transit 2025Zodiac Signs

