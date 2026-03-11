English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கண் திறக்கும் கடவுள்! 3 ராசிகளுக்கு 7 நாட்களில் அடிக்குது யோகம் - மீன ராசியில் நிகழும் மேஜிக்

கண் திறக்கும் கடவுள்! 3 ராசிகளுக்கு 7 நாட்களில் அடிக்குது யோகம் - மீன ராசியில் நிகழும் மேஜிக்

chaturgrahi yoga : கஷ்டத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த மூன்று ராசிகளுக்கு மீன ராசியில் நிகழும் மேஜிக் காரணமாக 7 நாட்களில் யோகம் அடிக்கப்போகிறது. விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:29 PM IST
  • மீன ராசியில் நிகழும் அதிசயம்
  • மூன்று ராசிகளுக்கு வரப்போகும் அதிர்ஷ்டம்
  • மார்ச் 18 ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்

கண் திறக்கும் கடவுள்! 3 ராசிகளுக்கு 7 நாட்களில் அடிக்குது யோகம் - மீன ராசியில் நிகழும் மேஜிக்

chaturgrahi yoga : மீன ராசியில் நிகழப்போகும் அபூர்வமான சதுர்க்கிரகி யோகம் காரணமாக இத்தனை நாட்களாக பிரச்சனையே வாழ்க்கையாக வாழ்ந்த மூன்று ராசிகளுக்கு இன்னும் 7 நாட்களில் யோகம் அடிக்கப்போகிறது. கடவுளின் கருணைப் பார்வை இவர்கள் மீது நேரடியாக விழப்போகிறது. அந்த பாக்கியத்துக்குரிய பாக்கியஷாலிகள் யார்? என்றால் ரிஷபம், தனுசு, மீனம் ராசிக்காரர்களே இவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் எல்லாம் கிடைக்கப்போகிறது என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

சதுர்க்கிரகி யோகம் என்றால் என்ன?

மார்ச் 18, 2026 அன்று குரு பகவானின் சொந்த ராசியான மீனத்தில் நான்கு முக்கிய கிரகங்கள் ஒன்றாக இணையவுள்ளன. சனி, சந்திரன், சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இணைவதை ஜோதிட ரீதியாக 'சதுர்க்கிரகி யோகம்' என்று அழைக்கிறார்கள். இந்தக் கிரகங்களின் சங்கமம் சில ராசிக்காரர்களின் தலையெழுத்தையே மாற்றும் வலிமை கொண்டது.

அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்:

திரிக் பஞ்சாங்கத்தின்படி, இந்த யோகம் மார்ச் 18 முதல் மார்ச் 21 வரை நீடிக்கும். இந்த குறுகிய காலத்தில் குருவின் ராசியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றத்தினால் ரிஷபம், தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்களுக்குப் பண வரவு அதிகரிப்பதோடு, சமூகத்தில் பெரிய அந்தஸ்தும், வெற்றிகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷப ராசி

ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த சதுர்க்கிரகி யோகம் ஒரு பொற்காலமாக அமையக்கூடும். இவர்களது வருமானத்தில் எதிர்பாராத உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தவும், புதிய முதலீடுகளைச் செய்யவும் இது உகந்த நேரமாகும். அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும், ஊக்கத்தொகையும் கிடைக்கலாம். மேலும், திருமணமாகாத இளைஞர்களுக்குப் பொருத்தமான வரன் அமையவும், புதிய நட்பு வட்டாரங்கள் மூலம் ஆதாயம் பெறவும் வழிவகை செய்யும். எவ்வாறாயினும், பணத்தை மற்றவர்களுக்குக் கடனாகத் தரும்போது கவனமாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தனுசு ராசி

தனுசு ராசியின் அதிபதியான குருவின் ராசியிலேயே இந்த நான்கு கிரகங்களும் இணைவதால், தனுசு ராசியினருக்கு இது சாதகமான பலன்களைத் தரும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைப்பட்டு வந்த காரியங்கள் தடையின்றி முடியும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதால், புதிய சொத்துக்கள் அல்லது வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கடின உழைப்பிற்கான அங்கீகாரத்தைப் பெறுவார்கள். அதிகப் பணம் கைக்கு வரும்போது, தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்துச் சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு நல்லது.

மீன ராசி

இந்த சதுர்க்கிரகி யோகம் மீன ராசியிலேயே உருவாவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இரட்டிப்புப் பலன்கள் கிடைக்கும். இவர்களது தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, எதையும் துணிச்சலுடன் எதிர்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கவோ அல்லது விரும்பிய புதிய வேலை அமையவோ அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் காதல் உறவுகளில் மகிழ்ச்சி தங்கும். சமூகத்தில் இவர்களது மதிப்பு உயரும் நேரமிது.

சிறப்புப் பரிகாரங்கள்:

இந்தக் கிரக சேர்க்கை குருவின் வீட்டில் நடப்பதால், அதன் நற்பலன்களை முழுமையாகப் பெற விஷ்ணு வழிபாட்டை மேற்கொள்ளலாம். வியாழக்கிழமைகளில் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணிவது அல்லது மஞ்சள் நிறப் பொருட்களை ஏழைகளுக்குத் தானம் செய்வது சிறந்தது. மேலும், குரு பகவானுக்குரிய மந்திரங்களைச் சொல்லி வழிபடுவதன் மூலம் வரும் வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்

மேலும் படிக்க: சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!

Chaturgrahi Yogaplanetary alignmentPisces RasipalanHoroscope predictionlucky Zodiac Signs 2026

