  • 2026 குருப் பெயர்ச்சி: இமாலய வெற்றி! திடீர் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள்

2026 குருப் பெயர்ச்சி: இமாலய வெற்றி! திடீர் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள்

2026 ஆம் ஆண்டில், குரு பெயர்ச்சி மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்பு பலனைத் தருவார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மிதுன ராசியை நோக்கிப் பயணிக்கும். ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழைவார். அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். டிசம்பர் 13, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசியில் வக்ரமாக மாறுவார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:58 PM IST
  • மிதுன ராசியில் குரு (ஜனவரி முதல் ஜூன் 1, 2026 வரை)
  • சிம்ம ராசியில் குரு (ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30, 2026 வரை)
  • குரு சிம்மத்தில் (அக்டோபர் 31 முதல் டிசம்பர் 13, 2026 வரை)

Jupiter transit 2026: ஜோதிடத்தில், குரு, அறிவு, மதம், அதிர்ஷ்டம், திருமணம், குழந்தைகள், செல்வம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பெயர் பெற்ற கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. குரு எங்கு வசிக்கிறாரோ, அங்கு வளர்ச்சி மற்றும் கற்றலுக்கான பாதையைத் திறக்க உதவுகிறது. குரு சுப ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது, ​​ஒருவரின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் மரியாதை அதிகரிக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

குரு 2026 இல் மூன்று ராசிகளை கடந்துச் செல்வார். ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுனத்தில் பயணிக்கும். பின்னர், ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் நுழைவார். பின்னர், அக்டோபர் 31, 2026 அன்று, குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார்.

இதற்குப் பிறகு, டிசம்பர் 13, 2026 அன்று, குரு சிம்ம ராசியில் வக்கிரமாக மாறுவார். இந்த மாற்றம் எந்த ராசிக்கு சிறப்பு பலனைத் தரும் என்பதை பார்ப்போம்.

மிதுன ராசியில் குரு (ஜனவரி முதல் ஜூன் 1, 2026 வரை)

இந்த நேரத்தில், குரு உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பயணிப்பதால், செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. தேவையற்ற செலவுகள், மருத்துவமனை அல்லது வெளிநாட்டு பயணம் சாத்தியமாகும். நீங்கள் மனதளவில் சற்று நிலையற்றதாகவும் தனிமையாகவும் உணரலாம். உங்கள் பட்ஜெட் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால், நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். இருப்பினும், ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் இந்த நேரம் முக்கியமானது.

தியானம், பிரார்த்தனை மற்றும் தனிமை உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வெளிநாட்டில் வேலை செய்பவர்கள் பயனடையலாம். வேலையில் அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அதை பொறுமையுடன் கையாள வேண்டும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்காமல், முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

சிம்ம ராசியில் குரு (ஜூன் 2 முதல் அக்டோபர் 30, 2026 வரை)

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆண்டு சிறந்த நேரமாக இருக்கும். குரு உங்கள் ராசியில் உச்சத்தில் இருப்பார், உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய ஆற்றலையும் நேர்மறையான மாற்றங்களையும் கொண்டு வருவார். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் நீங்கள் முன்பை விட நிலையானவராகவும் வலிமையாகவும் இருப்பீர்கள்.

தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். தொழில் வளர்ச்சியடையும், நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் நிறைவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் எந்த முயற்சியும் வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. சுய வளர்ச்சி, புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசைக்கு இது ஒரு சிறந்த நேரமாக இருக்கும்.

குரு சிம்மத்தில் (அக்டோபர் 31 முதல் டிசம்பர் 13, 2026 வரை)

இந்த காலகட்டத்தில், குரு உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் நுழைவார், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும், சேமிப்பு குவியத் தொடங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் உங்கள் பேச்சு செல்வாக்கு பெறும். வேலையில் சம்பள உயர்வு அல்லது போனஸ் கிடைக்கும்.

தொழிலதிபர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் நிதி வெற்றியையும் பெறலாம். உங்கள் குடும்ப மரியாதை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் ஆலோசனைகள் மதிக்கப்படும். இந்த நேரத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் எதிர்கால நன்மைகளைத் தரக்கூடும். உங்கள் பெற்றோரின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த நேரம் நிதி மற்றும் குடும்ப விஷயங்களில் சமநிலையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டுவரும்.

டிசம்பர் 13, 2026 முதல் சிம்மத்தில் குரு வக்கிரம்

குரு வக்கிரம் வரும்போது, ​​சில நிதித் திட்டங்கள் தாமதமாகலாம். செலவுகளுக்கும் வருமானத்திற்கும் இடையிலான சமநிலை பாதிக்கப்படலாம், எனவே பட்ஜெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். குடும்ப உறுப்பினரின் உடல்நலம் குறித்த கவலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பெரிய முதலீடுகள் அல்லது பரிவர்த்தனைகளை இப்போதைக்கு ஒத்திவைப்பது புத்திசாலித்தனம்.

இந்த நேரம் உங்கள் பொறுமையையும் நிதானத்தையும் சோதிக்கும். நீங்கள் ஆன்மீக நோக்கங்களில் ஈர்க்கப்படுவீர்கள், மேலும் வாழ்க்கையின் ஆழமான அர்த்தத்தைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். பழைய குடும்பப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் அமைதியான மனதுடன் செயல்பட்டால், இந்த நேரம் உங்கள் மன வலிமையை வலுப்படுத்தி உங்களை முன்னோக்கி நகர்த்தும்.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

