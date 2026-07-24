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ஆடி வெள்ளி : ஜூலை 24 ராசிபலன் - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?

July 24 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 8ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 24), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:25 AM IST
ஆடி வெள்ளி : ஜூலை 24 ராசிபலன் - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
Image Credit: July 24 Horoscope | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஆடி வெள்ளி : ஜூலை 24 ராசிபலன் - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
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