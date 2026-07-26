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ஜூலை 26 ராசிபலன் : 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நாள்! யோகம் கொட்டப்போகுது..

July 26 Rasi Palan Today : ஆடி மாதத்தின் 10ஆம் நாளான இன்று, (ஜுலை 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை) 12 ராசிகளுக்குமான பலனையும், அந்த ராசிகளின் யோகங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 26, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:00 AM IST
ஜூலை 26 ராசிபலன் : 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான நாள்! யோகம் கொட்டப்போகுது..
Image Credit: Today Horoscope Predictions 2026 | X Astrology page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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