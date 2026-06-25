/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 25: மேஷம் முதல் மீனம் வரை! இந்த ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

Tamil Daily Horoscope, June 25: இன்று ஆனி மாதம் 11ஆம் தேதி வியாழன்கிழமை (ஜூன் 25) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம் அபிஜித் காலம் - நண்பல் 11:57 – 12:47 வரை, அமிர்த காலம் - காலை 06:46 – 08:32 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:32 – 05:20 வரை ஆகும். மேலும், இன்று இராகு - பகல் 1:55 – 3:29 வரை, எமகண்டம் - காலை 6:08 – 7:42 வரை, குளிகை - 9:15 காலை– 10:49 வரை ஆகும். இந்த நிலையில், 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்.
ஆடம்பர பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்களில் லாபகரமான பலன்கள் கிடைக்கும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். வேலையாட்களை தட்டிக்கொடுத்து செயல்படவும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
அஸ்வினி : லாபகரமான நாள்.
பரணி : சாதகமான நாள்.
கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும்.
கலை பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். எதிர்காலம் குறித்த சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். சிந்தனைகளில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெரிவுகள் பிறக்கும். வெளியூர் பயணத்தில் இருந்து வந்த தாமதங்கள் மறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
கிருத்திகை : ஆதாயம் உண்டாகும்.
ரோகிணி : உதவிகள் கிடைக்கும்.
மிருகசீரிஷம் : தாமதங்கள் மறையும்.
புத்தி கூர்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனை தொடர்பான பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். குழந்தைகளின் தனித்தன்மைகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். சகோதர வகையில் ஆதரவு கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த சில ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக நிறைவு பெறும். விளையாட்டு சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சிந்தனைப் போக்கில் மாற்றங்கள் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
திருவாதிரை : ஆதரவு கிடைக்கும்.
புனர்பூசம் : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
சில அனுபவம் மூலம் சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். தனம் தொடர்பான நெருக்கடிகளை சமாளிப்பீர்கள். வாகன பயணங்களில் விவேகம் வேண்டும். கல்வி சார்ந்த துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் எண்ணங்கள் நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் புதுமைகள் மூலம் லாபத்தை அடைவீர்கள். உடன் இருப்பவர்களால் நிம்மதி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
புனர்பூசம் : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
பூசம் : விவேகம் வேண்டும்.
ஆயில்யம் : புதுமையான நாள்.
உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். பேச்சுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். கலைதுறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தோற்றப்பொலிவில் மாற்றம் ஏற்படும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். வரவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்த எண்ணங்கள் கைகூடும். வாகனப் பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். உத்தியோகப் பணிகளில் முன்னேற்றமான பலன்கள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
மகம் : அனுபவம் வெளிப்படும்.
பூரம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
உத்திரம் : முன்னேற்றமான நாள்.
வியாபாரத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். பயனற்ற அலைச்சல்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். வாழ்க்கைத் துணையிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். சுப காரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். பணவரவு சுமாராக இருக்கும். குடும்ப விவகாரங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். சமூகப் பணிகளில் அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
உத்திரம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
அஸ்தம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
சித்திரை : அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.
பணிபுரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். செயல்பாடுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். தாய்மாமன் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது. வாழ்க்கைத் துணையுடன் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். கண்களில் எரிச்சல்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
சித்திரை : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
சுவாதி : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும்.
விசாகம் : நெருக்கடியான நாள்.
குழந்தைகள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மறைமுகமான சில விஷயங்களை அறிவீர்கள். கால்நடைகளிடம் கவனத்துடன் இருக்கவும். சிந்தனை போக்கில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பதில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணைவரிடம் அனுசரித்து செல்லவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
விசாகம் : புரிதல்கள் மேம்படும்.
அனுஷம் : கவனம் வேண்டும்.
கேட்டை : அனுசரித்து செல்லவும்.
வெளியூர் பயணங்களில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக மனதை உறுத்தி வந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வருவதற்கான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். நேர்மறையான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். வர்த்தக தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மூலம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும்.
பூராடம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
உத்திராடம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
மாணவர்களுக்கு கல்வியில் இருந்த மறதிகள் விலகும். மனதில் எதையும் சமாளிக்கும் பக்குவம் உண்டாகும். புதிய முயற்சியால் மாறுபட்ட அனுபவம் உண்டாகும். உறவினர்கள் வழியில் சுபிட்சம் ஏற்படும். பழைய நினைவுகளால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை அமையும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு கௌரவம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திராடம் : மறதிகள் விலகும்.
திருவோணம் : சுபிட்சம் ஏற்படும்.
அவிட்டம் : மாற்றம் பிறக்கும்.
வியாபாரம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். குடும்ப நபர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான தருணங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணைவருடன் சிறு தூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
அவிட்டம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.
சதயம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.
பூரட்டாதி : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
அரசு சார்ந்த பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். உலகியல் நடவடிக்கைகளால் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். ஆடம்பர பேச்சுகளை நம்பி முதலீடுகளை செய்வதை தவிர்க்கவும். விளையாட்டான பேச்சுகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். திட்டமிட்ட காரியங்களில் அலைச்சல்கள் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
பூரட்டாதி : பொறுமை வேண்டும்.
உத்திரட்டாதி : தாமதம் உண்டாகும்.
ரேவதி : அலைச்சல்கள் மேம்படும்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)