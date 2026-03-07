English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்... முழு ராசிபலன் இதோ

இன்றைய ராசிபலன்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்... முழு ராசிபலன் இதோ

Daily Rasi Palan: மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும் இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்? இன்றைய ராசிபலனை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:47 AM IST
  • துலா ராசிக்காரர்கள் முயற்சிகளில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகளை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
  • மனதளவில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை தைரியமும் அதிகரிக்கும்.
  • எண்ணியதை வித்தியாசமான முறையில் நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள்.

Daily Rasi Palan, March 07, 2026: இன்று மார்ச் மாதம் 7 ஆம் தேதி, மாசி மாதம் 23 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை. மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும் இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும்? யார் சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள். இன்றைய ராசிபலன் இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். பணிகளில் சில மாற்றமான சூழல்கள் உண்டாகும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் பிறக்கும். செயல்பாடுகளில் இருந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும். 

ரிஷபம்: ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். எதிராக இருந்தவர்களை வெற்றி கொள்வீர்கள். தாய் மாமன் வழியில் அனுகூலம் ஏற்படும். தள்ளிப்போன சில காரியம் திடீரென முடியும். புதிய விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். வழக்குகளில் நல்ல தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். 

மிதுனம்: பொழுது போக்கு சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கடன்களை தீர்ப்பதற்கான உதவிகள் கிடைக்கும். கலைத் துறைகளில் முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூர்வீக வீட்டினை சீர் செய்வதற்கான வாய்ப்பு அமையும். பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். மனநிலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். 

கடகம்: குழந்தைகள் வழியில் ஒத்துழைப்பும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும். கல்வி தொடர்பான வெளியூர் பயணங்கள் மேம்படும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் மேம்படும். கால்நடை விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். தொழிலை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான எண்ணங்கள் மேம்படும். சுய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வெளிவட்டாரங்களில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். 

சிம்மம்: இணையம் சார்ந்த பணிகளில் மாற்றமான சூழல் காணப்படும். பொருளாதாரம் தொடர்பான சிக்கல்கள் குறையும். சவாலான வாதங்களையும் சதுர்த்தியமாக வெற்றி கொள்வீர்கள். மனதில் புதுவிதமான தெளிவுடன் காணப்படுவீர்கள். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் மேன்மையான சூழல் உருவாகும். 

கன்னி: பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். பணம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். முகத்தில் புதுவித பொலிவுடன் காணப்படுவீர்கள். 

துலாம்: முயற்சிகளில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். மனதளவில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை தைரியமும் அதிகரிக்கும். குறுகிய தூர பயணங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். எண்ணியதை வித்தியாசமான முறையில் நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். விற்பனை துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். லாபம் நிறைந்த நாள்.

விருச்சிகம்: விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். கடன் விஷயங்களில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். இறை பணிகளில் மதிப்புகள் கிடைக்கும். திடீர் செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். பணிவான பேச்சுகள் தேவையற்ற பகைமையை தவிர்க்கும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள்.

தனுசு: வியாபாரத்தில் புதுவிதமான மாற்றங்கள் மூலம் லாபங்கள் உண்டாகும். மருத்துவ வியாபாரத்தில் லாபம் பெருகும். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி உண்டாகும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாகும். அந்நிய வர்த்தகத்தில் லாபம் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். 

மகரம்: குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். மனதில் புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். சில விஷயங்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். பூர்வீக சொத்துக்களில் மாற்றியமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரம் தொடர்பான பணிகளில் மாற்றம் உண்டாகும். 

கும்பம்: நீண்ட நாள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். பெற்றோரின் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். நண்பர்களால் அனுகூலம் பிறக்கும். ஆன்மிகப் பெரியோரின் ஆசிகள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். உணவு விஷயத்தில் சிந்தித்து செயல்படவும். வெளிவட்டாரத்தில் புது அனுபவம் உண்டாகும். புதிய நபர்களின் நட்புகள் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். 

மீனம்: அரசு துறைகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். வேகத்தை விட விவேகத்துடன் செயல்படுவது நன்மையை ஏற்படுத்தும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். நண்பர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். குழந்தைகள் வழியில் பொறுமை காக்கவும். பொழுது போக்கான செயல்பாடுகளால் விரயம் ஏற்படும். பூர்வீக சொத்துக்களில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

AstrologyZodiac SignshoroscopeRasi Palan

