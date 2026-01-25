English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தசாங்க யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்.. வீடு, கார் வாங்கும் யோகம்

தசாங்க யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்.. வீடு, கார் வாங்கும் யோகம்

Mercury Saturn Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, புதன் சனி சேர்க்கை பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால்,  கும்பம், மிதுனம் உள்ளிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:18 AM IST
  • புதன் சனி சேர்க்கை
  • உருவாகும் தசாங்க யோகம்
  • 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

தசாங்க யோகம்! இந்த 4 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்.. வீடு, கார் வாங்கும் யோகம்

Mercury Saturn Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன.  அப்போது, 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி புதன் சனி இணைகின்றனர். இதனால், தசாங்க யோகம் உருவாகிறது.  இந்த யோகம் மிகவும் மங்களகரமான யோகமாக கருதப்படுகிறது. புதன் கும்ப ராசியிலும், சனி பகவான் மீன ராசியிலும் இருக்கும்போது, இந்த தசாங்க யோகம் உருவாகிறத. இந்த தசாங்க யோகத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படம். குறிப்பாக, தொழில், வேளையில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள்.  எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

மிதுனம் (Gemini)

தசாங்க யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றியை பெறுவார்கள். தொழிலில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பெரும் லாபத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் கிடைக்கும். மக்கள் தங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றியை பெறுவீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும். நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும்.  குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.  குறிப்பிட்ட பிரச்னைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.  வேளையில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தசாங்க யோகம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  உங்களது கடின உழைப்பிற்கு வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலையில் பதவி உயர்வும், புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும். குடும்பத்திலும் பணியிடத்திலும் மரியாதை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து தற்போது எதிர்பாராத லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பல நாட்களாக நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகளை முடிப்பீர்கள்.  எந்த விஷயத்தை தொட்டாலும் உங்களுக்கு அதில் வெற்றி கிடைக்கும்.  பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். 

மகரம் (Capricorn)

தசாங்க யோகத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். கல்வி துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயம் நல்ல செய்தி வரும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். வேலையில்லாமல் நீண்ட நாட்களாக இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். குடும்பத்தினர் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சொத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் இருக்கும். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிகளுக்கு தசாங்க யோகம் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும்.  அனைத்து பணிகளையும் புத்திசாலித்தனமாக முடிப்பீர்கள். பொறுமையுடன் ஒவ்வொரு பணிகளையும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.  வியாபாரத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். படிப்பிற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு வருமானம் உயரும். வீடு, நகை, சொத்து வாங்க  அதிக வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)  

மேலும் படிக்க: Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 25, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!

மேலும் படிக்க: கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது

