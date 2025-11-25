English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  டிசம்பர் கிரகப் பெயர்ச்சிகள்: வேலை, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி காணப்போகும் ராசிகள்

டிசம்பர் கிரகப் பெயர்ச்சிகள்: வேலை, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி காணப்போகும் ராசிகள்

டிசம்பர் மாதத்தில், குரு பகவானுடன் சேர்ந்து பல முக்கியமான கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றவுள்ளன. இந்த அரிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் பல ராஜ யோகங்களை உருவாக்கி, சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அள்ளித்தரப் போகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:52 PM IST
  • குரு: டிசம்பர் 5 அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார்.
  • செவ்வாய்: டிசம்பர் 7 அன்று தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார்.
  • புதன்: இந்த மாதம் இருமுறை ராசி மாறி விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசிகளில் பயணிக்கிறார்.

டிசம்பர் கிரகப் பெயர்ச்சிகள்: வேலை, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி காணப்போகும் ராசிகள்

2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பரில், பல முக்கிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்ற உள்ளன. இந்த மாதம் கிட்டத்தட்ட அனைத்து கிரகங்களும் பெயர்ச்சி அடைகின்றன.

  • குரு: டிசம்பர் 5 அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார்.
  • செவ்வாய்: டிசம்பர் 7 அன்று தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார்.
  • புதன்: இந்த மாதம் இருமுறை ராசி மாறி விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசிகளில் பயணிக்கிறார்.
  • சூரியன்: தற்போது விருச்சிகத்தில் இருக்கும் சூரியன், டிசம்பர் 16 அன்று தனுசு ராசிக்கு மாறுகிறார்.
  • சுக்கிரன்: டிசம்பர் 20 அன்று விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார்.

இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், தொழில் முன்னேற்றம், வணிக வளர்ச்சி மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியம் ஆகியவை சாதகமாக இருக்கும். டிசம்பர் மாதம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்குச் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

விருச்சிகம் (Scorpio): செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஆற்றலையும் வெற்றியையும் கொடுக்கும். குரு எட்டாவது வீட்டில் இருப்பதால் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும், மேலும் மத யாத்திரைகள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து, நிலம் மற்றும் முதலீடுகளிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. தலைமைத்துவத் திறன்கள் மேம்படும். வேலை செய்பவர்களுக்குச் சிறப்பான நன்மைகள் கிடைக்கும்; கடின உழைப்பால் முக்கிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம். வணிகம் மற்றும் தொழில் விரிவடையும், நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.

தனுசு (Sagittarius): இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் செல்வாக்கு கூடும். சனி நான்காவது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். மேலும், புதன், சூரியன், சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரின் பெயர்ச்சி காரணமாக புதாதித்யன், சுக்ராதித்யன், மங்கள ஆதித்யன் போன்ற திரி மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகங்கள் உருவாகின்றன. அனைத்துத் திசைகளிலிருந்தும் நன்மைகளைப் பெறலாம். பழைய பிரச்சினைகள் தீரும். வெளிநாடு பயணம் அல்லது படிப்புக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் கனவு நனவாகலாம். எடுக்கும் முக்கியமான முடிவுகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்பட்டு, பணத்தைச் சேமிப்பதில் வெற்றி காண்பீர்கள்.

மீனம் (Pisces): லக்ன வீட்டில் சனியின் சஞ்சாரமும், நான்காவது வீட்டில் குருவின் சஞ்சாரமும் வசதிகள் மற்றும் ஆடம்பரங்களை அதிகரிக்கச் செய்யும். வசதிகள் மற்றும் ஆடம்பரங்கள் விரைவாக அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும். குடும்பத்திற்குச் சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும். செல்வம் அதிகரிக்கும், சேமிப்பதிலும் வெற்றி பெறலாம். ஆன்மீக முன்னேற்றமும் மன அமைதியும் அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் மீண்டும் எழுந்து நிற்கும் 4 ராசிகள் இவைதான்!

மேலும் படிக்க | செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், 2026 புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அமர்க்களமாய் இருக்கும்

