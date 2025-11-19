டிசம்பர் மாதத்தில் நடக்கும் 5 கிரக பெயர்ச்சிகள்.. இந்த ராசிக்கு வேலை, தொழிலில் அமோக வளர்ச்சி

2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பரில், பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்ற உள்ளன. இந்த மாதம், அனைத்து கிரகங்களும் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும். இந்த மாத தொடக்கத்தில், டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, தேவர்களின் குருவான குரு மிதுன ராசிக்குச் செல்வார். கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி தனுசு ராசிக்குச் செல்வார். கிரகங்களின் அதிபதியான புதன் இரண்டு முறை ராசிகளை மாற்றுவார். எனவே, டிசம்பரில், புதன் விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசியில் பயணிக்கும். தற்போது, சூரியன் விருச்சிக ராசியில் பயணித்து வருகிறது, வரும் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி தனுசு ராசிக்குச் செல்வார். செல்வத்தின் அடையாளமாக கொண்ட சுக்கிரன் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்குச் செல்வார். இந்த கிரக மாற்றங்கள் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம், தொழில் மற்றும் வணிக முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதே போல் நல்ல ஆரோக்கியமும் இருக்கும். டிசம்பரில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம் என்பதைக் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
விருச்சிகம்
செவ்வாய் தனது சொந்த ராசியில் இருப்பது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஆற்றலையும் வெற்றியையும் தரும். கூடுதலாக, குரு எட்டாவது வீட்டில் இருப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் கொண்டிருப்பார்கள், இதனால், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மத யாத்திரைகளை மேற்கொள்ளலாம். டிசம்பரில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சொத்து, நிலம் மற்றும் முதலீடுகளிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றி பெறலாம். இந்த ராசிக்காரர்களின் தலைமைத்துவ திறன்கள் மேம்படும். இந்தச் சூழலில், வேலை செய்பவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம். கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு காரணமாக, முக்கிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம். வணிகம் மற்றும் தொழில் விரிவடையும், மேலும் நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.
தனுசு
இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் செல்வாக்கை பெறலாம். சனி இந்த ராசியின் நான்காவது வீட்டில் இருப்பார். மேலும், புதன், சூரியன், சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரும் டிசம்பரில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்கள். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் அனைத்து பக்கங்களிலிருந்தும் நன்மைகளை பெறலாம். இந்த ராசியில், புதாதித்யன், சுக்ராதித்யன், மங்கள ஆதித்யன் முதல் திரிகிரஹி மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகங்கள் உருவாகும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நேர்மறையான தாக்கங்கள் பழைய பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும். வெளிநாடு பயணம் அல்லது படிப்புக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் உங்கள் கனவு நனவாகலாம். முக்கியமான முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறலாம். உங்கள் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், மேலும் பணத்தைச் சேமிப்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மீனம்
இந்த ராசியின் லக்ன வீட்டில் சனி பயணித்து வருகிறார். குருவும் நான்காவது வீட்டில் இருப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியின் வசதிகள் மற்றும் ஆடம்பரங்கள் விரைவாக அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும். கூடுதலாக, பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும். குடும்பத்திற்கு சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும். உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் சேமிப்பதிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். ஆன்மீக முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். மன அமைதியும் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
