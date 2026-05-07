குருவால் உருவாகும் தன யோகம்: கோடிகளை அள்ளும் 5 ராசிகள்... வெற்றி, செல்வம் பெருகும்

Dhana Yog On May 15th: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ராசி, நட்சத்திரத்தை மாற்றி வருகின்றனர். கிரகங்களின் ராசி, நட்சத்திர மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். கிரகங்களின் நிலையாலும் ராஜேயோகங்கள் உருவாகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் ஒன்றாக பயணித்து, சுப மற்றும் அசுப யோகங்கள் உருவாகிறது. அந்த வகையில், மே மாதத்தில் மங்களரமான ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. அதாவது, மே மாதம் தன யோகம் உருவாகிறது. மே 15ஆம் தேதி அன்று சுக்கிரன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
குருவும் ஏற்கனவே மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். மே 18ஆம் தேதி சந்திரன் தனது நிலையை மிதுன ராசியில் மாற்றிக் கொள்கிறது. இதனால், மிதுன ராசியில் சந்திரன், குரு, சுக்கிரன் ஒன்றாக இணைக்கிறது. இதனால் மே 18ஆம் தேதி அன்று தன யோகம் உருவாகிறது. தன யோகத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
தன யோகம் கடக ராசியின் 12வது வீட்டில் உருவாகிறது. தன யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்களை கொடுக்கும். கடந்த சில மாதங்களாக உங்கள தொழில் வாழ்க்கையில் இருக்கும் தடைகள் நீங்கும். எதிர்காலம் குறித்து நீங்கள் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். உங்கள் கனவுகள் நனவாகும். உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்களுக்கு வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்குமூ. குருவின் பயணமும் பார்வையும் சாதகமாக இருப்பதால், பல வழிகளில் இருந்து பணம் வந்து சேரும். குருவின் பார்வையால் நீங்கும் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் வெற்றியில் முடியும். மேலும், பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)
சிம்ம ராசியின் 11வது வீட்டில் தன யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் உங்க நிதி பிரச்சனைகளை அனைத்தும் தீர்க்கும். இந்த நேரத்தில் சுக்கிரனின் அருளால் அற்புதமான பலன்களை பெறுவீர்கள். ஒவ்வொரு செயலிலும் சுக்கிரனின் அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தனயுகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பெரும் நிதி ஆதாயங்களை பெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும் குரு பகவானின் அருளால் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் இருந்து நீங்கள் விரைவாக மீண்டு வரலாம். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலதிபர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த லாபத்தை பெறுவார்கள். கூட்டுத் தொழில் இருந்து வந்த மனஸ்தாபங்கள் தீரும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் நேரம் சாதகமாக இருக்கிறது. உங்கள் நிதி நிலைமை காரணமாக குடும்பத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை எந்த தடையும் இன்றி வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். முன்னேற்றம் இருக்கும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசி எட்டாம் இடத்தில் தனயோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக உங்கள் உங்களது அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியில் முடிவடையும். கடையின் உழைப்பிற்கு நிச்சயம் வெற்றிகள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரி ஆதரவுகள் உங்களுக்கு இருக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட அந்த பணிகளை ஒற்றுகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களும் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உடல்நிலை முன்னேற்றம் இருக்கும். நம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கும் சிறந்த நேரமாக மே மாதம் இருக்கும். மாணவர்கள் படைப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். பணி நிமித்தமாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் வெளிநாட்டுக்கு பயணிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
கன்னி ராசியில் பத்தாம் வீட்டில் தனயகம் உருவாகிறது. இதனால் உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாக்கில் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு நல்ல பலன்களை தரும். உங்கள் நிதிநிலைமை உயரக்கூடும். பழைய கடன்களை மடைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். எதிர்காலத்திற்காக சில பயனுள்ள திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. கலந்து காலேஜ் வாங்கிய கலைஞரை திருப்பி செலுத்துவார்கள். பல நிதி பிரச்சனைகள் நீங்கிடும்.
மேஷம் (Aries Zodiac Sign)
மேஷ ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் தனியாக உருவாகிறது. இந்த யோகத்தின் உங்கள் நிதிநிலைமை பெரிதும் மேம்படும். வருமானத்திற்கான பல வழிகள் உருவாகும். வியாபாரம் வர்த்தகம் தொழில் செய்பவர்களுக்கு பணவரவு இரட்டிப்பாகும். பிரச்சனைகள் நீங்கிவிடும். உங்களது பழைய கடன்கள் தீரும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நேரம் கிடைக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். கடந்த கால கடன்களை அடைக்க குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
