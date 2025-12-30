தனுசு ராசி : 2026 புத்தாண்டு பலன் - தங்கம், ரியல் எஸ்டேட்டில் பணம் கொட்டும்

Dhanusu Rasi Palan : 2026-ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு யோகங்களும், சவால்களும் கலந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆண்டாக அமையப்போகிறது. ராசி நாதன் குரு பகவான் மற்றும் கர்ம காரகன் சனி பகவானின் சஞ்சாரங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உள்ளன.
தனுசு ராசிக்கான 2026 புத்தாண்டு பலன்கள் குறித்த விரிவான தொகுப்பு இதோ:
1. தொழில் மற்றும் உத்தியோகம்
வளர்ச்சியான காலம்: ஆண்டின் தொடக்கம் முதல் ஜூன் மாதம் வரை குரு பகவான் ஏழாம் வீட்டில் அமர்ந்து உங்கள் ராசியைப் பார்ப்பதால், வேலையில் எதிர்பார்த்த உயர்வுகள் கிடைக்கும்.
பதவி உயர்வு: அரசு மற்றும் தனியார் துறையில் உள்ளவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் (MNC) பணிபுரிபவர்களுக்கு வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
கடின உழைப்பு: 4-ஆம் வீட்டில் சனி பகவான், அர்த்தாஷ்டம சனியாக சஞ்சரிப்பதால், உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும். பொறுமையுடன் கையாண்டால் மட்டுமே வெற்றியடைய முடியும்.
2. நிதி நிலை மற்றும் முதலீடுகள்
பொருளாதார முன்னேற்றம்: பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும். முடங்கிக் கிடந்த பாக்கிகள் வசூலாகும்.
சொத்து சேர்க்கை: 2026-இல் நிலம், வீடு அல்லது வண்டி வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் வலுவாக உள்ளது. குறிப்பாகத் தங்கம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் லாபத்தைத் தரும்.
சுபச் செலவுகள்: குடும்பத்தில் நடக்கும் சுப காரியங்களுக்காகச் சேமிப்புகள் செலவாகலாம். இருப்பினும், வீண் விரயங்கள் குறையும்.
3. குடும்பம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை
மகிழ்ச்சியான சூழல்: ஜூன் 2026 வரை குருவின் பார்வை பலத்தால் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை பலப்படும்.
சுப காரியங்கள்: தடைபட்டுக் கொண்டிருந்த திருமணப் பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். புத்திர பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு மழலைச் செல்வம் கிடைக்கும்.
உறவினர்கள்: ரத்த பந்த உறவுகள் மற்றும் சகோதர வழியில் அனுகூலமான செய்திகள் வரும். உங்கள் பேச்சுக்குச் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
4. கல்வி மற்றும் மாணவர்கள்
ஆராய்ச்சிப் படிப்பு: உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலமாகும்.
போட்டித் தேர்வுகள்: கடினமாக உழைக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசுத் தேர்வுகளில் வெற்றி உறுதி. வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்க விரும்புபவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
5. ஆரோக்கியம்
அர்த்தாஷ்டம சனி: சனி பகவான் நான்காம் வீட்டில் இருப்பதால் இதயம், நுரையீரல் மற்றும் முதுகு வலி தொடர்பான சிறு உபாதைகள் வந்து நீங்கலாம்.
மன அழுத்தம்: வேலையில் ஏற்படும் அழுத்தத்தால் மனச்சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. யோகா மற்றும் தியானம் செய்வது மனதிற்கு நிம்மதியைத் தரும். முறையான உணவுப் பழக்கத்தைக் கடைபிடிப்பது அவசியம்.
முக்கிய மாற்றங்கள்
குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் 2026 முதல் குரு 8-ஆம் வீட்டிற்குச் செல்வதால், ஆண்டின் பிற்பகுதியில் புதிய முயற்சிகளில் சற்று எச்சரிக்கை தேவை. எட்டில் குரு இருக்கும்போது பண வரவு இருந்தாலும், செலவுகளும் துரத்தும்.
ராகு-கேது: 3-ஆம் வீட்டில் ராகு இருப்பதால் தைரியம் கூடும். எதிரிகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கிடைக்கும். டிசம்பர் 2026-இல் ராகு 2-ஆம் வீட்டிற்கு மாறும்போது பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
பரிகாரங்கள்
வியாழக்கிழமை: குரு பகவானுக்கு அல்லது தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடவும்.
சனிக்கிழமை: அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வது அர்த்தாஷ்டம சனியின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும்.
தானம்: ஏழை குழந்தைகளுக்கு அல்லது முதியோர்களுக்கு மஞ்சள் நிற ஆடை அல்லது இனிப்புகளைத் தானமாக வழங்குவது நற்பலன்களைத் தரும்.
குறிப்பு: பொதுவான பலன்களை விட உங்களின் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் உள்ள தசா புத்தி அமைப்புகளே பலன்களின் சதவீதத்தை முடிவு செய்யும்.
மேலும் படிக்க | விருச்சிக ராசியா நீங்கள்? 2026 எப்படி இருக்கும்? ஆண்டு ராசிபலன்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ