சூரிய கிரகணம் 2025: உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இவற்றை தானம் செய்யுங்கள் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்

Solar Eclipse 2025: சூரிய கிரகண நாளில், தங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப சில பொருட்களை தானம் செய்தால் கிரகணத்தின் அசுப பலனின் தாக்கம் குறையும். இதனுடன், பல பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:58 PM IST
  • ரிஷப ராசியின் ஆளும் கிரகம் சுக்கிரன்
  • கடக ராசியின் ஆளும் கிரகம் சந்திரன்
  • கன்னி ராசியை ஆளும் கிரகம் புதன்

மேஷம்: மேஷ ராசியின் ஆளும் கிரகம் செவ்வாய், அதன் தெய்வம் அனுமன். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், சூரிய கிரகணத்தின் அசுப விளைவுகளைக் குறைக்க அல்லது அதைத் தவிர்க்க, மக்கள் வெல்லம், சிவப்பு ஆடைகள், பருப்பு போன்ற சிவப்பு நிறப் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியின் ஆளும் கிரகம் சுக்கிரன், எனவே சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க விரும்பினால், இந்த நாளில் வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள். தயிர், பால், வெள்ளை ஆடைகள், சர்க்கரை போன்றவை தானம் செய்யுங்கள்.

மிதுனம்: மிதுன ராசியின் ஆளும் கிரகம் புதன், அதிதேவதை விநாயகர். இந்த ராசிக்காரர்கள் சூரிய கிரகணம் முடிந்த உடனேயே பசுவிற்கு பசுந்தீவனம் வழங்கினால், நன்மை பயக்கும். இதனுடன், பச்சைப் பயறு, பச்சை உடைகள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகளை ஏழைகளுக்கு தானம் செய்வதும் மங்களகரமானதாகவும் பலனளிப்பதாகவும் இருக்கும்.

கடகம்: கடக ராசியின் ஆளும் கிரகம் சந்திரன், அதிதேவதை மகாதேவன் ஆவார். இந்த சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். பால், தயிர், சர்க்கரை அல்லது வெள்ளை ஆடைகள் அல்லது முத்து போன்றவற்றை தானம் செய்வது மங்களகரமானதாக இருக்கும்.

சிம்மம்: இந்த ராசியின் அதிபதி சூரியன், எனவே சூரிய கிரகணம் முடிந்த உடனேயே வெல்லம், கோதுமை, செம்பு பாத்திரங்களுடன் சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிற ஆடைகளையும் தானம் செய்தால், வாழ்க்கையில் மிகவும் நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும்.

கன்னி: கன்னி ராசியை ஆளும் கிரகம் புதன். இந்த ராசிக்காரர்கள் பச்சைப் பருப்பையோ அல்லது வெண்கலப் பாத்திரங்களையோ தேவைப்படுபவர்களுக்கு தானம் செய்தால், அவர்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும். பச்சை காய்கறிகள், பச்சை ஆடைகள் போன்றவற்றை தானம் செய்வதும் கிரகணத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும்.

துலாம்: துலாம் ராசிக்கு சுக்கிரன் அதிபதி. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் வெள்ளை அல்லது விலையுயர்ந்த பொருட்களை தானம் செய்தால், கிரகணத்தின் தாக்கம் குறையும். தயிர், சர்க்கரை மற்றும் பால் போன்றவை தானம் செய்வதும் நன்மை பயக்கும்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியை ஆளும் கிரகமும் செவ்வாய் தான். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், இந்த சூரிய கிரகணத்திற்குப் பிறகு, பருப்பு, வெல்லம், சிவப்பு நிற ஆடைகள், பழங்கள் போன்றவற்றை ஏழைகளுக்கு தானம் செய்தால், அது மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும்.

தனுசு: தனுசு ராசியின் ஆளும் கிரகம் வியாழன். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சூரிய கிரகணத்திற்குப் பிறகு மஞ்சள் நிற பொருட்களை தானம் செய்தால், மிகவும் நன்மை பயக்கும்.

மகரம்: இந்த ராசியின் அதிபதி சனிதேவன், சூரிய கிரகணத்தின் போது கடுகு எண்ணெய், எள், இரும்பு பாத்திரங்களை தானம் செய்வது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும்.

கும்பம்: இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம் சனி பகவான். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், சூரிய கிரகணத்திற்குப் பிறகு, கடுகு எண்ணெய், எள், இரும்பு பொருட்கள் போன்றவற்றுக்கு இந்த நாள் மிகவும் மங்களகரமானது.

மீனம்: மீன ராசியின் ஆளும் கிரகம் வியாழன். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், இந்த ராசிக்காரர்கள் சூரிய கிரகணம் முடிந்த உடனேயே மஞ்சள் பழங்கள், மஞ்சள் நிற ஆடைகள், பருப்பு வகைகள் போன்றவற்றை தானம் செய்தால், கிரகணத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க | கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | மகாபாக்ய ராஜயோகம்: செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகள் மீது லட்சுமி கடாக்ஷம்

About the Author
