  • டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்

டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்

Budhan Peyarchi on 2026: 2026ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதத்தில் இரண்டு முறை புதன் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 27, 2025, 07:44 PM IST
  • 2026ல் டபுள் புதன் பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்

Budhan Peyarchi on 2026:  2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சிறந்த காலமாக இருக்கும். இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதத்தில் புதன் பெயர்ச்சி இரண்டு முறை நடக்க உள்ளது. கிரகங்களின் அதிபதியாக புதன் கருதப்படுகிறார். புதன் ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு இடம்பெயர 14 முதல் 30 நாட்கள் ஆகும். அதாவது, அது மாதத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது சில நேரங்களில் மாதத்திற்கு இரண்டு முறை இடம்பெயரும்.  புதன் பெயர்ச்சியின் சில ராசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

டபுள் புதன் பெயர்ச்சி

2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் புதன் தனது ராசியை இரண்டு முறை மாற்றுகிறார். அதாவது, 2026 ஏப்ரல் 11ஆம்  தேதி மீன ராசிக்குள் இடம் பெயர்வார். தொடர்ந்து,  ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி புதன் மேஷ ராசியில் இடம்பெயர்வார்.  இது 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி ஒருவரின் தனிப்பட்ட திறமைகள், செல்வம், ஆறுதல், ஆடம்பர வாழ்க்கை மற்றும் பேச்சுத்திறனை அதிகரிக்கிறது. எனவே புதனின் இந்த பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

ரிஷபம்

புதன் பெயர்ச்சி காரணமாக, ரிஷப ராசிக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும். புதனின் அருளால், உங்கள் வேலையை சரியான நேரத்தில் முடிப்பது மட்டுமல்லாமல், இரட்டிப்பு லாபத்தையும் பெறுவீர்கள்.  மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த நேரத்தில் வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பணியிடத்தில் பலன் கிடைக்கும். கடந்த காலத்தில் செய்த முதலீடுகள் எதிர்பாராத லாபத்தைத் தரும். உங்கள் துணைவியுடனான உங்கள் உறவு மகிழ்ச்சியாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கும். புதன் பெயர்ச்சியால் உங்கள் தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் புதன் பெயர்ச்சி அதர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். எந்த வேலையிலும் இரட்டிப்பு லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு பல மடங்கு அதிகரிக்கும். மேலும், புதனின் அருளால், சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் நற்பெயரும் இரட்டிப்பாகும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். எல்லாவற்றையும் மிகுந்த கவனத்துடன் கையாள முடியும். மேலும், முதலீடுகள் மற்றும் லாட்டரி மூலம் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம்.  நீங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை விட இரண்டு மடங்கு பணம் திரும்பப் பெறுவீர்கள்.  இதனால், வரும் ஆண்டு வெற்றிகரமான ஆண்டாக இருக்கும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்கள் புதனின் பெயர்ச்சியால்  தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் மகத்தான வெற்றியை அடைய முடியும். வேலையில் உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எந்தவொரு சவால்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வலிமை உங்களுக்கு இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.  வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் பல மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.  வருமானம் உயரக்கூடும். மனைவி கணவன் இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி அற்புதமான பலன்களை தரும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அனைத்து கடன்களையும் அடைக்க இது உதவும். நிதி வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள்  நடக்கும்.  உங்கள் முதலீட்டில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள்.  இது உங்கள் நிதி வாழ்க்கையை பெரிதும் மேம்படுத்தும். வேலையில் உங்கள் புதிய திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: 2026ல் யாருக்கு ஜாக்பாட்? சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்

மேலும் படிக்க: 2026ல் சனியின் ராசியில் 5 கிரகங்களின் ஆட்டம்: 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமா? ஆபத்தா?

