English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • புதன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் செல்வம்.. ஏப்ரல் முதல் ஜாக்பாட்

புதன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் செல்வம்.. ஏப்ரல் முதல் ஜாக்பாட்

Budhan Double Peyarchi: புதன் ஏப்ரல் மாதத்தில் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக, குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  அதிர்ஷ்டம், செல்வம் ஆகியவற்றை கொண்டு வரும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 9, 2026, 11:06 AM IST

Trending Photos

இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!
camera icon8
Ind vs NZ
இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!
மாசி 25 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 25 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?
camera icon12
Today Horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?
ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்
camera icon7
Venus
ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்
புதன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் செல்வம்.. ஏப்ரல் முதல் ஜாக்பாட்

Budhan Double Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளும் குறிப்பிட்ட கால  இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்ற வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், ஏப்ரல் மாதத்தில் புதன் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதன் பகவான் அறிவு, தொடர்பு, வணிகத் திறன், சிந்தனை ஆகியவற்றுக்கு அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். எனவே, ஏப்ரல் மாதத்தில் புதனின் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

Add Zee News as a Preferred Source

Budhan Peyarchi: டபுள் புதன் பெயர்ச்சி

ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் இளவரசர் என கருதப்படும் புதன் பகவான் ஏப்ரல் மாதத்தில் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதன்படி, ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 1.20 மணிக்கு புதன் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி காலை வரை அங்கேயே புதன் பகவான் இருப்பார். இந்த நாளில், காலை 6.55 மணிக்கு புதன் மீன ராசியில் இருந்து வெளியேறி, மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெரும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம். 

Budhan Peyarchi: மிதுனம் (Gemini)

புதனின் இரட்டை பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் செல்வம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம்  அடைவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள்  தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், உங்கள் பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன்  ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

Budhan Peyarchi:  சிம்மம் (Leo)

புதனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால்  உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.   நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.  செல்வம் அதிகரிக்கும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். குறிப்பாக, பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். மேலும், திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், உங்கள் காதலுக்கு பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமாக திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 

Budhan Peyarchi: துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இரட்டை பெயர்ச்சி  அதிகப்படியான லாபத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.  புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.   கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டி, பொறாமை குறையும். மேலும்,  நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் பணம் விஷயத்தில் உதவி செய்வார்கள்.  மேலும், கடன் பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.  மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்கள் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். 

Budhan Peyarchi:  மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இரட்டை பெயர்ச்சி பெரிய லாபத்தை பெறுவீர்கள். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். ஏப்ரல் மாதத்தில் புதிய வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்ளுக்கு இருக்கிறது. மேலும், குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும். அதோடு, மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள்.   தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும்.  கூட்டுத தொழிலில் இருந்து வந்த  பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

மேலும் படிக்க: மேஷத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட காலம்.. செல்வம், நகை சேரும்

 

மேலும் படிக்க: சனிப்பெயர்ச்சி ஆட்டம் ஆரம்பம்.. எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்?

 

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்... முழு ராசிபலன் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Budhan PeyarchiBudh Double Peyarchi 2026Zodiac SignsLucky zodiac signsbudhan Peyarchi Latest News

Trending News