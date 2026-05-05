குரு, சுக்கிரனால் டபுள் யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்!

Double Dwidwadash yog: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெயில் தங்கள ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அவ்வப்போது கிரகங்களின் நிலையால் ராஜயோகங்களும் உருவாகும். இந்த யோகங்களில் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மே மாதத்தில் இரட்டை ராஜயோகங்கள் ஒரே நாளில் உருவாகிறது. அதாவது, மே 11ஆம் தேதி சூரியன், சுக்கிரன், குரு ஆகிய கிரகங்களின் நிலையால் த்வித்வாதச யோகம் உருவாகிறது. சூரியன், சுக்கிரன் இந்த நாளில் 30 டிகிரி கோணத்தில் இருந்து த்வித்வாதச யோகத்தை உருவாக்கிறது. அதே நேரத்தில், குரு, சுக்கிரன் பகவானாலும் த்வித்வாதச யோகம் உருவாக உள்ளது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை த்வித்வாதச யோகம் உருவாக உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷபம்
த்வித்வாதச யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலிலும் பிரச்னைகள் விலகும. பழைய முயற்சிகள் உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.
மிதுனம்
த்வித்வாதச யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் பல வழிகளில் இருந்து நன்மைகளை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். தடைகள் நீங்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். பழைய கடன்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். சொத்து, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
மகரம்
த்வித்வாதச யோகத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரங்களை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், வருமான உயருவதற்கான அதிக வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாதவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிகள் வெற்றியை மட்டுமே பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
