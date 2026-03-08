English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • அதிரடி மாற்றம் தரும் டபுள் குரு பெயர்ச்சி; யாருக்கு நகை, வீடு வாங்கக் கூடிய யோகம்

அதிரடி மாற்றம் தரும் டபுள் குரு பெயர்ச்சி; யாருக்கு நகை, வீடு வாங்கக் கூடிய யோகம்

Guru Peyarchi 2026 : இந்த ஆண்டு சென்ற ஆண்டைப் போலவே இரண்டு முறை குரு பெயர்ச்சி நிகழப் போகிறது. இதனால் எந்த ராசிகளுக்கு வீடு, தங்கம், பணம், வாகனம் வாங்கும் யோகத்தை பெறுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:23 AM IST
  • குரு வக்ர நிவர்த்தி - மார்ச் 11, 2026 - (மிதுனம்)
  • குரு பெயர்ச்சி - ஜூன் 2. 2026 - கடகம் (உச்ச ராசி)
  • குரு அதிசார பெயர்ச்சி - அக்டோபர் 31, 2026 (சிம்மம்)

Guru Peyarchi 2026 : இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று குரு பெயர்ச்சி. இதில் வரும் மார்ச் 11 ஆம் தேதி அன்று குரு பகவான் வக்ர கதியில் இருந்து நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இதற்கு பின்னர், வருகிற ஜூன் மாதம் அதாவது சரியாக மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு குரு பகவான் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். அதாவது தனது உச்ச ராசியில் குரு தனது பெயர்ச்சியை நடக்கவிருக்கிறது. அதேபோல் சென்ற 2025 ஆம் ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் குரு பகவான் சில மாதங்களுக்கு அதிசார நிலையில் பயணிப்பார். எனவே இந்த ஆண்டு எந்த முறை குரு ராசி மாற்றம் நிகழும். இந்த ராசி மாற்றத்தால் எந்த ராசிகளுக்கு ராஜ யோகம் அடிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

2026 முதல் குரு பெயர்ச்சி எப்போது?

அறிவு, மகத்தான செல்வம், மகிழ்ச்சியான திருமணம், உயர் கல்வி, அதிர்ஷ்டம் போன்ற வரன்களை அள்ளித்தரும் குரு பகவான் வருகிற மார்ச் 11 ஆம் தேதி அதாவது 12 வருடங்களுக்கு பிறகு மிதுனத்தில் வக்ர நிவார்த்தி அடைந்து நேராக பயணிக்கத் தொடங்குவார். இது சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வரும். மேலும் இந்த பயணமானது  ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை இருக்கும்.

2026 இரண்டாம் குரு பெயர்ச்சி எப்போது?

2026 குருபெயர்ச்சி என்பது இந்த ஆண்டிற்கான முழுமையான குரு பெயர்ச்சியாகும். அதன்படி ஜூன் இரண்டாம் தேதி அன்று, இதுவரை மிதுன ராசியில் பயணித்து வந்த குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த ராசி மற்றமானது அடுத்த 2027 ஜூலை வரை நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான குரு பெயர்ச்சி ஆகும்.

2026 மூன்றாம் குரு பெயர்ச்சி எப்போது?

இதனிடையே கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டும் குரு பகவான் அதிசாரமாக பெயர்ச்சி அடைவார். அதன்படி கடக ராசியிலிருந்து குரு சிம்ம ராசிக்கு அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி அதிசார பெயர்ச்சியாவார். இது 2027 ஜனவரி வரை நிகழும்.

குரு வக்ர நிவர்த்தி - மார்ச் 11, 2026 - (மிதுனம்)
குரு பெயர்ச்சி - ஜூன் 2. 2026  - (கடகம் உச்ச ராசி)
குரு அதிசார பெயர்ச்சி - அக்டோபர் 31, 2026 (சிம்மம்)

இந்த ஆண்டு குரு பகவானின் ராசி மாற்றம் அடிக்காடி நிகழப் போவதால், சில ராசிகளுக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்கும், அதனுடன், குரு பெயர்ச்சியின் போது குருபகவான் சாதகமாக நிலையில் இல்லை என்றால் கூட குருவின் பார்வையால் பலமாகும் இடங்களில் நற்பலன்களை பெறுவார்கள்.

இந்நிலையில் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் நிகழவிருக்கும் குரு பகவானின் இந்த மூன்று முக்கிய நகர்வுகள் 12 ராசிகளிலும் கணிசமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். எனினும் மேஷம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, கும்பம், மீனம் ஆகிய ராசியினர் பொற்காலமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?

மேலும் படிக்க | மக நட்சத்திரத்தில் கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி கிடைக்கும்

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

