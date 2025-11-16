செவ்வாய் டபுள் பெயர்ச்சி: டிசம்பர் மாதத்தில் 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி

Double Mars Transits 2025: ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர், இந்த கிரகம் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ராசிகளை மாற்றும். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி பெரும்பாலும் மாறுகின்றன. டிசம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் எப்போது பெயர்ச்சி அடைவார், எந்த நான்கு ராசிகள் அதன் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், ஒரு நபரின் ஆற்றல், வலிமை, தைரியம், வீரம் மற்றும் உற்சாகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதோடு, சகோதரத்துவம், நிலம், ஆர்வம் மற்றும் போருக்கும் ஒரு காரணியாக இருக்கிறார். ஜோதிடத்தின் படி, ஜாதகத்தில் வலுவான செவ்வாய் நிலை உள்ளவர்கள் எந்த உதவியும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார்கள்.
பஞ்சாங்கத்தின்படி, டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:27 மணிக்கு செவ்வாய் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு இடம்பெயர்வார். பின்னர், டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி மதியம் 12:24 மணிக்கு செவ்வாய் தனுசு ராசியில் இருக்கும்போதே பூராடம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார். ஜனவரி 16, 2026 அன்று அதிகாலை 4:36 மணி வரை செவ்வாய் தனுசு ராசியில் பயணிப்பார்.
ரிஷபம்: செவ்வாய் கிரகத்தின் சிறப்பு ஆசிகளால், டிசம்பர் மாதம் ரிஷப ராசிக்கு நல்ல மாதமாக இருக்கும். இளைஞர்கள் கொப்புளங்கள் மற்றும் பருக்கள் போன்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க மாட்டார்கள், ஆனால் இந்த ராசிகார்களின் சருமம் பளபளப்பாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்படவிருந்த ஒரு பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் உறவுகளில் அன்பும் அப்படியே இருக்கும்.
கன்னி: டிசம்பர் மாதத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, தங்கள் உறவுகளில் அன்பைப் பேணுவார்கள். வேலை செய்பவர்கள் நிதி சிக்கல்களைச் சமாளிப்பார்கள், பழைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரத் தொடங்கும். இந்த நேரத்தில் அனைத்து வயதினருக்கும் ஆரோக்கியம் ஓரளவு சிறப்பாக இருக்கும்.
மகரம்: டிசம்பர் மாதம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல மாதமாக இருக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் அருளால், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பான முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வேலை செய்பவர்கள் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள மாட்டார்கள். சொத்து வாங்கவும் நீங்கள் ஆசைப்படலாம்.
கும்பம்: ரிஷபம், கன்னி, மகர ராசிக்காரர்களைத் தவிர, கும்ப ராசிக்காரர்களும் டிசம்பர் மாதத்தை மகிழ்ச்சியான மாதமாகக் காண்பார்கள். முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிப்பதில் நீங்கள் மும்முரமாக இருப்பீர்கள், இது வெற்றியைத் தரும். இந்த நேரத்தில் திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள். வயதானவர்கள் முன்பை விட தங்கள் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவார்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
