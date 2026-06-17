/சூரியன், சுக்கிரன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி

Shukra Surya Double Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகமும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அதன் ராசியையும், நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகிறது. இது 12 ராசிகளுக்கு சுப பலன்கள், அசுப பலன்களை ஏற்படுத்தும். ஜோதிடத்தில் சுக்கிரன் செல்வம், சொத்து, மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக கிரகமாக கருதப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் சூரியன் வெற்றி, மகிழ்ச்சி, பதவி, கௌரவம், மரியாதைக்கு காரணமான கிரகமகா கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சூரியனும், சுக்கிரனும் ஒரே நாளில் தங்களது நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளனர்.
அதாவது, ஜூன் 22ஆம் தேதி அன்று சூரியன் ராகுவுக்கு உரிய ஆருத்ரா நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. அதே சமயம், சுக்கிரன் புதனுக்கு உரிய ஆஸ்லேஷா நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒரே நாளில் சூரியன், சுக்கிரனின் இரட்டை பெயர்ச்சிகள் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித் இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகங்கள்
|சுக்கிரன், சூரியன்
|பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன், சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|சூரியன் ஆருத்ரா நட்சத்திரத்திலும், சுக்கிரன் ஆஸ்லேஷா நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூன் 22
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|துலாம், மகரம், கும்பம்
சூரியன் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். திருமண வாழ்க்கையிம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், வருமானமும் உயரக்கூடும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மேலும், நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், பழைய கடன்கள் அடையும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
சூரியன் சுக்கிரன் பெயரச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை உண்டாகும். உங்கள் வேலை, தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உங்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பும் பெருகும். உடல்நலப் பிரச்னைகள் நீங்கும். இது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக நேரமாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை காண்பீர்க்ள. வெளியில் இருக்கும் பணமும் உங்களுக்கு திரும்பப் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். மேலும், நீங்கள் எதிர்பார்த்த பணிகள் முடியும். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
சூரியன் சுக்கிரன பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும். செல்வம் பெருமளவில் பெருகும். இவர்களின் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு போதுமான ஆதரவு இருக்கும். இதுவரை கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். மேலும், வெளிநாடு செல்லும் கனவு. உயர் கல்வியில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)