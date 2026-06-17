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சூரியன், சுக்கிரன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி

Shukra Surya Double Peyarchi: ஒரே நாளில் இரட்டை பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, ஜூன் 22ஆம் தேதி சூரியன், சுக்கிரன்  நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். இதனால், சில ராசிகள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:29 AM IST
சூரியன், சுக்கிரன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
Image Credit: Shukra Surya Double Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சூரியன், சுக்கிரன் இரட்டை பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
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