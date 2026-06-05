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ஒரே நாளில் டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும்

Double Peyarchi In June: ஜூன் 8ஆம் தேதி சூரியன், சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. ஒரே நாளில் இரண்டு பெயர்ச்சிகள் நடப்பது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:36 AM IST
ஒரே நாளில் டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும்
Image Credit: Double Peyarchi In June

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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