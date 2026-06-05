/ஒரே நாளில் டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. டபுள் வெற்றி, புகழ் கிடைக்கும்

Double Peyarchi In June: ஜோதிட ரீதியாக ஜூன் மாதம் மிகவும் மங்களகரமான மாதமாக இருக்கிறது. ஜூன் மாதம் பல்வேறு கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. அந்த வகையில், ஜூன் 8ஆம் தேதி சுக்கிரன், சூரியன் என இரட்டை பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. ஒரே நாளில் இரண்டு கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடப்பது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும்.
சூரியன், சுக்கிரன் ஒரே நாளில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. சூரியன் மிருக சீரிட நட்சத்திரத்திலும், சுக்கிரன் கடக ராசியிலும் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளனர். இரண்டு கிரகங்களின் பெயர்ச்சி ஜூன் 8ஆம் தேதி வரை நடக்கும். சுக்கிரன் கடக ராசியில் ஜூலை 4ஆம் தேதி வரை இருப்பார். இந்த இரண்டு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டததை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகங்கள்
|சுக்கிரன், சூரியன் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி
|சுக்கிரன் கடக ராசியிலும், சூரியன் மிருகசீரட பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூன் 8ஆம் தேதி
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|கடக ராசியில் ஜூலை 4 வரை சுக்கிரன் இருப்பார்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|கடகம், கன்னி, சிம்மம்
சூரியன் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நண்பர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, தொழிலில் பெரிய அளவில் லாபத்தை காண்பீர்கள். பண வரவு அதிகரிக்கும்.
சூரியன் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். பழைய கடன்கள் அடையும். சொத்து விஷயங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.
சூரியன் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமகா போடப்பட்டிருந்த திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நிதி ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது. வேலை தொழில் இரண்டிலும் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் உயர் கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.